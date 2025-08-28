[La ley contra la prostitución que prepara el Gobierno habría podido llevar a la cárcel a la familia política de Sánchez]
Feijóo denuncia que Sánchez ha sido "excluido" de una alianza de EEUU contra el narcotráfico por estar "conchabado" con Maduro
Alberto Núñez Feijóo denuncia un nuevo episodio de aislamiento internacional al que ha sido sometido Pedro Sánchez. Tras quedarse fuera del grupo de líderes europeos que viajaron a la Casa Blanca para abordar con Donald Trump el camino hacia la paz en la guerra de Ucrania, al presidente del Gobierno ahora es "la complicidad con Maduro lo que le pasa factura", según el líder del PP.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Feijóo se ha hecho eco de una información del diario ABC que asegura que España ha sido "excluida" de una alianza militar convocada por Estados Unidos para participar en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.
"Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional", ha subrayado el líder de la oposición. Según estas informaciones, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hablado tanto con sus aliados de América del Norte -México y Canadá-, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia para el despliegue militar en el Caribe contra el Cartel de los Soles, aunque no con España ni con el resto de los 24 países de la Unión Europea.
Margarita Robles se reúne en Berlín con su homólogo alemán con Ucrania y la OTAN en la agenda
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne en Berlín este jueves con su homólogo alemán, Boris Pistorius, para poner sobre la mesa cuestiones como la invasión de Ucrania o la OTAN.
También la industria de defensa española y sus capacidades será uno de los temas fundamentales del encuentro, por lo que Robles estará acompañada de la secretaria de Estado de Defensa Amparo Valcarce, según han transmitido a la agencia Efe fuentes del Ministerio.
La conversación intentará subrayar la necesidad de una paz justa y duradera en Ucrania, así como "la importante aportación de España a las misiones OTAN y la fiabilidad y responsabilidad de nuestro país como socio en la coyuntura internacional actual".
Robles trasladará a Pistorius que España cuenta "con unas Fuerzas Armadas envidiables, con una preparación y una seriedad que son objeto de elogio allí donde están y cuyo trabajo sirve de ejemplo y modelo para otros países".
El PP no descarta convocar a sus 'barones' en el Senado para comparecer sobre los incendios
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que su formación está valorando convocar más adelante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que los presidentes regionales puedan hablar sobre los incendios que están asolando gran parte del territorio español, aunque ha precisado que serían comparecencias en clave "propositiva".
En una rueda de prensa desde el Senado, la portavoz 'popular' ha recordado que algunos presidentes autonómicos comparecerán en sus respectivos Parlamentos para dar cuenta de la gestión de los incendios en sus territorios.
"Van a dar explicaciones y además me parece oportuno porque han estado ahí, los presidentes autonómicos, los gobiernos autonómicos y los operativos de los incendios han estado ahí desde el minuto uno con todos los medios disponibles", ha añadido Alicia García.
Por ello, ha abierto la puerta a convocar más adelante el foro que dispone el Senado para que acudan los diferentes Gobiernos autonómicos y el propio Ejecutivo central para hablar sobre la gestión de los incendios, pero que sean comparecencias "propositivas".