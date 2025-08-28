Alberto Núñez Feijóo denuncia un nuevo episodio de aislamiento internacional al que ha sido sometido Pedro Sánchez. Tras quedarse fuera del grupo de líderes europeos que viajaron a la Casa Blanca para abordar con Donald Trump el camino hacia la paz en la guerra de Ucrania, al presidente del Gobierno ahora es "la complicidad con Maduro lo que le pasa factura", según el líder del PP.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Feijóo se ha hecho eco de una información del diario ABC que asegura que España ha sido "excluida" de una alianza militar convocada por Estados Unidos para participar en la lucha contra el narcotráfico en Venezuela.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia desde Génova. Mariscal Efe

"Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional", ha subrayado el líder de la oposición. Según estas informaciones, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hablado tanto con sus aliados de América del Norte -México y Canadá-, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia para el despliegue militar en el Caribe contra el Cartel de los Soles, aunque no con España ni con el resto de los 24 países de la Unión Europea.