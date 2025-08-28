Jóvenes de Bildu homenajean a dos miembros de ETA fusilados en el franquismo para defender "la libertad de Euskal Herria"

Ernai, la organización juvenil de Sortu (Bildu), ha colocado sendas placas conmemorativas a los miembros de ETA Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi en las inmediaciones del cementerio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y de la cárcel de Burgos, donde fueron fusilados, respectivamente, en la última etapa del franquismo.

Con motivo del 50 aniversario este jueves del juicio que se celebró contra ellos y en el que fueron condenados a muerte, miembros de Ernai han viajado hasta el cementerio de Cerdanyola y la cárcel de Burgos para colocar las placas junto a unos claveles rojos, tal como ha dado a conocer la asociación en un vídeo en las redes sociales.

En las imágenes, afirman que la juventud vasca ahora continúa empujando, como Txiki y Otaegi, para lograr "la libertad de Euskal Herria". El 27 de septiembre, día de la ejecución de ambos miembros de ETA, Sortu ha convocado un acto nacional en el pabellón Anaitasuna de Pamplona en memoria de ambos miembros de la banda, según informa Europa Press.

Gaur, 50 urte bete dira, Txiki eta Otaegi gazte independentisten epaiketa burutu zenetik.



✊🏻Txiki, Otaegi, egungo gazteok, zuek egin bezala, bultza egiten ari gara.



Ekin askatasunera! pic.twitter.com/Np7oLHssRg — Ernai (@ernaigazte) August 28, 2025

