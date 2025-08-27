El PP exige a RTVE que prescinda de la tertuliana Sarah Santaolalla por "llamar idiotas a 11 millones de españoles"

El PP ha exigido a RTVE que "prescinda" de la tertuliana Sarah Santaolalla, participante en las mesas de análisis de los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, emitido a diario en La 1.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado 12 preguntas en el Congreso de los Diputados destinadas a la corporación audiovisual pública.

En una de ellas, el PP expresa lo siguiente: "¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?".

Sarah Santaolalla llama idiotas a todos los votantes del PP y de Vox.



Curioso que una tipa que no tiene ni la carrera acabada y que está en televisión por ser la pareja de Javier Ruiz insulte así a 11 millones de españoles: pic.twitter.com/LES2UU6noZ — Emilio MM (@Emilio_M_M) August 26, 2025

Este martes, en el programa Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz, Santaolalla manifestó que la falta de información "ayuda a un país de idiotas".

"Hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox", añadió durante una conexión en directo.

En reacción a este hecho, el escrito registrado por el GPP en la Mesa del Congreso subraya que "una remuneración pagada con dinero público (...) es incompatible con el insulto a millones de españoles".

"Exigimos a la Corporación [de RTVE] que rescinda de inmediato cualquier colaboración con esta analista", solicita el PP en relación a Santaolalla.

En el escrito, la formación de Albert Núñez Feijóo también se queja de que se haya "intensificado" la "propaganda" en algunos programas de RTVE para "tratar de que no se hable" de la "corrupción" del PSOE y de la "inoperancia" del Gobierno.

El Partido Popular también solicita, a través de la Cámara Baja, que RTVE le entregue un listado desglosado con todas las participaciones, durante 2025, de esta tertuliana en distintos espacios de la televisión pública, así como el importa de cada una de ellas.

También lamenta que Ruiz, presentador de Mañaneros 360, finalizase la conexión despidiéndose de Santaolalla "en lugar de reprobar, de inmediato, su comentario".

"Piensa el presidente de RTVE [José Pablo López] adoptar medidas disciplinarias o de corrección de contenidos tras la emisión del programa Mañaneros del 26 de agosto de 2025, en el que se produjeron los insultos a millones de españoles?", reza otra de las preguntas registradas por el PP

"¿Qué garantías ofrece RTVE a los ciudadanos para que no vuelvan a producirse expresiones ofensivas como las de la colaboradora Sarah Santaolalla el 26 de agosto hacia los españoles en programas emitidos por la televisión pública?", indica otra de las preguntas.