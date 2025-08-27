Aagesen presume de gestión en el Senado: el Gobierno hizo un "despliegue sin precedentes" contra el fuego en 29 provincias

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, este miércoles en el Senado. Efe

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles en el Senado que el Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios de este verano, con medios hasta ahora nunca vistos.

Ha recordado que el Ejecutivo ha actuado en fuegos en 29 provincias de 14 comunidades autónomas y que responderá también a las necesidades de restauración de las zonas afectadas, en coordinación con las comunidades.

En su intervención ante la comisión de Transición Ecológica en el Senado, en sesión extraordinaria a petición del PP, la ministra ha destacado la importancia de la Agencia Estatal de Meteorología, cuyos pronósticos y mapas de riesgo se han puesto a disposición de las administraciones.

Aagesen ha enumerado los medios desplegados: 56 aeronaves, 11 brigadas aerotransportadas con 600 bomberos forestales, cuatro equipos de prevención integral, siete unidades de análisis y 40 bomberos adicionales de parques nacionales, además de vehículos especializados.

La ministra ha insistido en que el Gobierno trabaja "desde el primer día" contra la ola de incendios y ha subrayado la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática para anticipar riesgos y responder de inmediato.

Según datos satelitales europeos, este verano se han quemado más de 362.000 hectáreas, de las que 160.000 pertenecen a espacios protegidos. El fuego ha afectado a 395 especies en peligro o vulnerables y a enclaves como Las Médulas o la Montaña Palentina.

Aagesen ha advertido de que la magnitud de la pérdida amplifica la crisis de biodiversidad y ha llamado a "avanzar en políticas públicas firmes" que conviertan la lucha climática en una prioridad de Estado.

Su comparecencia se enmarca en una semana de explicaciones de hasta cuatro ministros en el Senado sobre la gestión de los incendios. Este martes acudió la ministra de Defensa, Margarita Robles, para detallar la labor de la UME.

Mañana jueves será el turno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el viernes comparecerá el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.