El Congreso tumba todas las peticiones del PP pero Aagesen, Marlaska y Puente rendirán cuentas de forma voluntaria

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes todas las peticiones de comparecencias planteadas por el PP tras una votación muy ajustada salvada por el PSOE y sus socios de Gobierno.

Ni el presidente, Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros serán citados de urgencia para dar explicaciones sobre los incendios forestales, los casos de corrupción o el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como los titulares de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya han informado que acudirán de forma voluntaria al Pleno del Congreso para rendir cuentas sobre el "caos ferroviario" y los incendios respectivamente.

Los votos a favor de Vox en las nueve peticiones de comparecencia y los de Junts en cuatro de ellas no han sido suficientes para sacar adelante las iniciativas populares que finalmente han sido rechazadas por la mínima.

Hasta tres veces ha tenido que votarse la petición de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que finalmente ha tenido que descartarse por acumulación de empates.

Los de Feijóo han reunido este lunes a la Diputación Permanente, único órgano parlamentario en funcionamiento fuera del periodo ordinario, para exigir la rendición de cuentas de hasta nueve miembros del Gobierno.

Entre ellos, la del propio presidente, Pedro Sánchez. El PP pedía su comparecencia en el Congreso para aclarar la corrupción que rodea al Ejecutivo tras las causas judiciales de su esposa, su hermano y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El Grupo Socialista, con el apoyo de los partidos socios en el Gobierno, finalmente ha tumbado esta propuesta del PP argumentando que "el presidente ya compareció el pasado 9 de julio" tras el encarcelamiento de Cerdán.

