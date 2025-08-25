Belarra y Montero preparan el curso político en las playas vírgenes de Menorca y van a un concierto de Fermín Muguruza

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la exministra de Igualdad Irene Montero han preparado durante los últimos días el inicio del nuevo curso político en las playas de Menorca.

Junto a otras compañeras de partido, ambas tomaron el sol el pasado sábado en Cala Pregonda, una playa virgen situada en la costa norte de la isla.

Todo el grupo de amigas también ha sido visto en los últimos días por las calles de Ciutadella y en Cala Escorxada, otra playa virgen de la costa sur (en el municipio de Es Migjorn), poco frecuentada por los turistas.

El viernes, Montero, Belarra y Lucía Muñoz (que fue diputada y candidata de Podemos a la Alcaldía de Palma de Mallorca) asistieron a un concierto de Fermín Muguruza en el Claustre del Carme de Mahón.

Fermín Muguruza (que fue fundador del grupo Kortatu) ha sido señalado por su proximidad a las posiciones de Bildu.

Irene Montero, Ione Belarra y sus compañeras de partido, en un paraje natural de la isla. Instagram

De hecho, una de sus canciones más conocidas, Sarri, sarri, recrea la huida de un terrorista de ETA, Joseba Sarrionandia, de la cárcel de Martutene (Guipúzcoa), en 1986.

Esto llevó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) en 2003 a pedir al Ayuntamiento de Málaga que suspendiera un concierto de Muguruza en el polideportivo municipal José María Martín Carpena, que lleva el nombre de un edil del PP asesinado por ETA en julio de 2000.

Con todo, Ione Belarra e Irene Montero pudieron disfrutar el viernes de la música del cantante vasco en Mahón.

Ambas dirigentes de Podemos aprovecharon, incluso, para fotografiarse junto a una pintada de "Menorca antifa y antirracista", en los retretes del establecimiento que había organizado el concierto, como muestra la imagen que han publicado en Instagram.

Ione Belarra e Irene Montero han publicado en Instagram la foto que se hicieron junto a una pintada de "Menorca antifascista", en el retrete del establecimiento que organizó el concierto de Fermín Muguruza. Instagram Mahón

En ninguna de las fotos de sus vacaciones menorquinas que Irene Montero ha publicado en Instagran aparece Pablo Iglesias, quien durante las últimas semanas ha estado centrado en la expansión de su negocio a América Latina (con la apertura de una amplia redacción de Canal Red en México CD) y en la apertura de la nueva taberna Garibaldi, gracias a los 140.000 euros que recaudó entre sus seguidores mediante una operación de crowdfunding.

Ione Belarra e Irene Montero han preparado así, en las paradisíacas playas de Menorca, la ofensiva del nuevo curso político frente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de ser "c".

Podemos ha decidido hacer valer el peso de sus cuatro diputados para poner contra las cuerdas al Gobierno.

En último Pleno del anterior período de sesiones, el partido morado sumó sus votos a PP, Vox, Junts y BNG para tumbar el decreto antiapagones impulsado por la ministra Sara Aagesen.

Ofensiva contra el Gobierno

Podemos también ha dejado claro que no apoyará el traspaso de las competencias de inmigración y extranjería a la Generalitat, por considerar que es fruto del discurso "xenófobo" de Junts.

El partido de Belarra pone así en aprietos al presidente Pedro Sánchez, ya que le impide cumplir un compromiso clave para mantener el apoyo del partido de Puigdemont.

Ione Belarra e Irene Montero no son las únicas protagonistas de la política nacional que han disfrutado de sus vacaciones en Menorca este mes de agosto.

También lo ha hecho, como en los últimos años, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Na Macaret, una tranquila urbanización de la costa norte, próxima al puerto de Addaia.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la semana pasada en Na Macaret, junto al campeón de ajedrez de Menorca, Joan Cubas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la semana pasada en Na Macaret, junto al campeón de ajedrez de Menorca, Joan Cubas. Instagram

Tal como desveló el diario Menorca, Urtasun aprovechó estos días de descanso para disputar un torneo de ajedrez. Quedó penúltimo. Aunque entre sus rivales se encontraba el campeón de ajedrez de la isla, Joan Cubas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha disfrutado igualmente de unas vacaciones en Menorca. La semana pasada cenó con varios amigos en el Club Náutico de Binisafua (Sant Lluís), en la zona más oriental de la isla.

También la vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera posee una residencia en la isla, un chalé en la urbanización de Cala Morell, en la costa norte de Ciutadella.

Y otro asiduo de la isla es el exministro de Cultura Miquel Iceta, que actualmente es embajador permanente de España ante la Unesco.