La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha rechazado las críticas de que "está todo bloqueado y paralizado" por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos años y ha afirmado que el Gobierno volverá a dialogar con las fuerzas políticas progresistas para construir un nuevo marco presupuestario.

En una entrevista concedida a Europa Press, Morant apunta a la actual "complejidad aritmética" a la que se enfrentan PSOE y Sumar en el Congreso para sacar adelante las cuentas, ya que "no era lo mismo cuando solo existían dos partidos" y ahora hay "muchísimas sensibilidades".

Tras defender el "ejercicio de diálogo permanente que practica el Gobierno", destaca que el Ejecutivo central lleva aprobadas el "85% de votaciones y propuestas" y "más de 40 leyes" y ha insistido en que el PSOE volverá a dialogar con las fuerzas políticas progresistas para construir un nuevo marco presupuestario.

"Volveremos a hacerlo, volveremos a trabajar con distintas fuerzas políticas, a dialogar con ellas y, en definitiva, a construir un nuevo marco presupuestario que acompañe las políticas de progreso que tiene una mayoría en el Congreso. Eso es lo que nos ha tocado vivir ahora", señala.

"Quien no entienda lo que es la democracia y la representación del pueblo en una cámara, porque no sabe hablar más que con su socio Vox, pues ese ya sabe cuál es su destino. El nuestro va a seguir siendo pelear cada asunto porque para nosotros es importante", añade.