Sánchez se juega su destino de aquí a diez meses: los presupuestos y las andaluzas medirán si puede llegar a 2027
-
Morant rechaza las críticas de "parálisis" por la falta de PGE e insiste en negociar para sacar adelante unos nuevos
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha rechazado las críticas de que "está todo bloqueado y paralizado" por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos años y ha afirmado que el Gobierno volverá a dialogar con las fuerzas políticas progresistas para construir un nuevo marco presupuestario.
En una entrevista concedida a Europa Press, Morant apunta a la actual "complejidad aritmética" a la que se enfrentan PSOE y Sumar en el Congreso para sacar adelante las cuentas, ya que "no era lo mismo cuando solo existían dos partidos" y ahora hay "muchísimas sensibilidades".
Tras defender el "ejercicio de diálogo permanente que practica el Gobierno", destaca que el Ejecutivo central lleva aprobadas el "85% de votaciones y propuestas" y "más de 40 leyes" y ha insistido en que el PSOE volverá a dialogar con las fuerzas políticas progresistas para construir un nuevo marco presupuestario.
"Volveremos a hacerlo, volveremos a trabajar con distintas fuerzas políticas, a dialogar con ellas y, en definitiva, a construir un nuevo marco presupuestario que acompañe las políticas de progreso que tiene una mayoría en el Congreso. Eso es lo que nos ha tocado vivir ahora", señala.
"Quien no entienda lo que es la democracia y la representación del pueblo en una cámara, porque no sabe hablar más que con su socio Vox, pues ese ya sabe cuál es su destino. El nuestro va a seguir siendo pelear cada asunto porque para nosotros es importante", añade.
-
Junts cierra la puerta a los presupuestos del Govern por sus acuerdos con ERC y Comuns
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cerrado la puerta a pactar los próximos presupuestos del Govern con el PSC al entender que los compromisos adquiridos con ERC y Comuns para la investidura de Salvador Illa "son incompatibles con lo que defiende Junts para la sociedad catalana".
"Illa representa la desnacionalización de las instituciones catalanas. No podemos dar apoyo ni un cheque en blanco a políticas de estas. Somos la alternativa. Illa representa la antítesis de políticas que son más necesarias que nunca para la clase media", ha afirmado Turull en una entrevista con la agencia EFE.
Salvador Illa alcanzó la presidencia de la Generalitat el 8 de agosto de 2024 tras firmar sendos pactos de investidura con ERC y Comuns, si bien el Govern ha prorrogado los presupuestos en vigor y confía en sacar adelante las cuentas para 2026 con sus socios preferentes.
Para el secretario general de Junts, es el propio PSC quien "cierra la puerta" a pactar con Junts tras sus acuerdos con ERC y Comuns, y, concretamente, por asumir el posicionamiento de estos últimos en materia fiscal.
"Defendemos políticas de fiscalidad que ayuden a las clases medias, que hagan que Cataluña deje de ser un infierno fiscal, pero Illa ya ha dicho que no piensa bajar un solo impuesto. En estas cuestiones, Illa se pone al lado de los Comuns. No es posible un acuerdo en este sentido", ha zanjado.
-
Pradales critica la polarización política, que "engorda las expectativas de extremistas"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha criticado este sábado la "instrumentalización partidista descarada" de los desafíos colectivos de la sociedad española, y la "espiral polarizadora" que "engorda las expectativas de partidos populistas y extremistas".
Pradales ha regresado de las vacaciones estivales con un artículo publicado esta noche en su cuenta de Linkedin, en el que repasa la situación internacional, condena el "genocidio" de Gaza y censura la polarización de la política española.
El lehendakari ha expresado su solidaridad con quienes "están dejándose la piel en la extinción de incendios, salvando cientos de vidas en estos trágicos momentos", al tiempo que ha asegurado que las instituciones vascas les seguirán apoyando.
Pradales ha lamentado la "instrumentalización partidista descarada" de desafíos colectivos como "la integración de las personas migrantes, la sostenibilidad o el cambio climático".
"Tal y como sucedió con la DANA, ni siquiera el drama humano impide que se acentúe la espiral polarizadora y prevalezcan el tensionamiento y el cálculo políticos", ha lamentado.
-
Aagesen: "Quien diga no al pacto de Estado contra el cambio climático, se va a arrepentir"
La ministra de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido de que la ola de incendios "tiene un vínculo claro con el cambio climático" y ha asegurado que quien diga que no a un pacto de Estado contra este fenómeno para que trascienda las legislaturas "se va a arrepentir".
En una entrevista en elDiario.es publicada este domingo, Aagesen subraya que "en cuanto los incendios estén controlados, habrá que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido, como pasó también con la dana, y asumir cada uno lo que le toca", en referencia a las administraciones autonómicas presididas por el PP.
Remarca sobre la propuesta de un pacto de Estado contra el cambio climático que "el Partido Popular ha hablado de 'cortina de humo', no ha dado una negativa a algo que todavía tiene que ser trabajado" y afirma que un 'no' no le parece "una respuesta posible en este contexto".
La ministra opina que "más allá de las variables climáticas y la vulnerabilidad que tiene nuestro país, hacemos mal en intentar convertir a los incendios en algo aislado, que ocurre puntualmente" y recuerda que este verano hemos vivido la tercera ola de calor más larga, de 16 días consecutivos, y la más intensa desde que tenemos registros.
-
La polémica por la gestión de los incendios anticipa un tenso arranque del curso político
La polémica por la gestión de los incendios que han asolado España en los últimos días anticipa un tenso arranque del curso político, que se estrena esta semana con actividad en el Congreso y el Senado y con la celebración de un Consejo de Ministros donde se aprobarán ayudas para las zonas afectadas.
En el Congreso se reunirá este martes de manera extraordinaria la Diputación Permanente para decidir sobre las comparecencias pedidas por el PP sobre los incendios, pero también por otros asuntos.
Este asunto será además el tema central del Consejo de Ministros del próximo martes, donde se procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil a los territorios afectados por los incendios.
Los populares quieren que de forma urgente acuda al Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la imputación de nuevos delitos a su esposa, Begoña Gómez, para que hable sobre la investigación judicial a la denominada "fontanera" del PSOE Leire Díez, y sobre corrupción.
-
Juanma Moreno retoma el trabajo “a pie de cañón” en un curso marcado por las autonómicas
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha asegurado este sábado en Almería que a partir del lunes volverá al trabajo “a pie de cañón” con un curso político que estará marcado por las elecciones autonómicas del próximo año, en las que ha advertido de que “todo el camino andado se puede desandar” si no se revalida una mayoría social suficiente.
“Este curso político que vamos a empezar, porque yo ya me incorporo este próximo lunes, (...) va a estar señalado por una fecha todavía no marcada que la tenemos que decidir, pero una fecha a finales de mayo o a principios de junio donde serán las elecciones autonómicas”, ha indicado Moreno insistiendo en que el nuevo ciclo estará condicionado por esas elecciones, pero también por la incertidumbre política nacional.
Frente a esa situación, Moreno ha pedido a los cuadros y militantes del PP andaluz que vuelvan a volcarse en la calle: “Lo que mejor sabemos hacer en el Partido Popular es trabajar; lo que mejor sabemos hacer en el PP es escuchar a los ciudadanos y escuchar sus problemas; y lo que mejor sabemos hacer nosotros, a diferencia de otros, es solucionar problemas".