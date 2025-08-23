Publicada

El Gobierno valenciano asegura que Virginia Barcones puso trabas en la dana a la ayuda europea y retrasó su llegada

  1. Sánchez preside este sábado la reunión del CECOD contra incendios

    El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que asistirán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

    También, al término de la reunión, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informará sobre el desarrollo del CECOD.