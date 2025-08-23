El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, a la que asistirán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes del resto de las instituciones miembros de este organismo.

También, al término de la reunión, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, informará sobre el desarrollo del CECOD.