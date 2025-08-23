Sánchez, cada vez más "aislado" y con un "papel secundario" en los asuntos de Europa, según el 'Frankfurter Allgemeine'
El medio alemán recoge que "durante años, Sánchez fue un socio respetado y valorado", pero ahora "ha perdido protagonismo en la política exterior".
"Desde que Pedro Sánchez rechazó el objetivo del 5% de la OTAN [...] España se ha aislado", sentencia el medio germano 'Frankfurter Allgemeine', uno de los diarios más influyentes de Alemania, en un artículo en el que analiza la reputación y relevancia internacional del jefe del Ejecutivo en la actualidad.
Este medio afirma que "Sánchez desempeña, como mucho, un papel secundario en los asuntos que preocupan a Occidente este verano", como las negociaciones sobre el alto el fuego en Ucrania.
"Durante años, Sánchez fue un socio respetado y valorado, con excelentes relaciones con Bruselas, Berlín y Washington. [...] Sin embargo, desde principios de año, el jefe del gobierno minoritario de izquierdas ha perdido protagonismo en la política exterior", afirma este medio citando a Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano.
En concreto, hace referencia a las conversaciones entre los líderes europeos con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en la guerra de Ucrania y las posibles sanciones a Rusia, de las que Sánchez quedó excluido.
"El socialista español solo estuvo presente en las reuniones informativas virtuales de la "Coalición de los Voluntarios", como uno más de sus treinta miembros", recuerda el 'Frankfurter Allgemeine', por lo que considera que "se encuentra aislado en decisiones internacionales clave".
Este medio destaca que "en Europa, Sánchez ha perdido impulso y apoyo debido a la debilidad de los socialdemócratas", poniendo como ejemplo que el canciller alemán Friedrich Merz, que lleva más de tres meses en el cargo, aún no ha fijado una fecha para su visita oficial a Madrid.
En esta línea, el diario alemán señala que su "aislamiento" puede estar relacionado con la "falta de solidaridad y esfuerzo solitario" que demostró el presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio.
Desde Alemania opinan que "Sánchez se presentó como un outsider", una persona que está fuera de un grupo o de una norma de manera voluntaria, al negarse a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB nacional.
Puigdemont, corrupción y Huawei
"Sánchez está cumpliendo su promesa al líder separatista catalán Carles Puigdemont. Le prometió que el catalán se convertiría en lengua oficial en la UE", señala tras aclarar que España ha fracasado antes de las vacaciones de verano por séptima vez en otro intento español por lograr este objetivo.
El 'Frankfurter Allgemeine' también señala que "el escándalo de corrupción en la cúpula" del PSOE, "ha exacerbado aún más la presión sobre el jefe de gobierno y ha aumentado esta dependencia de la política exterior".
Sobre la polémica de los contratos del Gobierno con la empresa Huawei por la compra de material tecnológico, sentencia que los aparatos chinos se utilizan para "almacenar grabaciones telefónicas ordenadas por tribunales con fines policiales". "En Pekín, que Sánchez visitó por última vez en abril, el jefe de gobierno español es un invitado bienvenido; pero en Occidente, está aislado", concluye.