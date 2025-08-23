Sánchez, cada vez más "aislado" y con un "papel secundario" en los asuntos de Europa, según el 'Frankfurter Allgemeine'

"Desde que Pedro Sánchez rechazó el objetivo del 5% de la OTAN [...] España se ha aislado", sentencia el medio germano 'Frankfurter Allgemeine', uno de los diarios más influyentes de Alemania, en un artículo en el que analiza la reputación y relevancia internacional del jefe del Ejecutivo en la actualidad.

Este medio afirma que "Sánchez desempeña, como mucho, un papel secundario en los asuntos que preocupan a Occidente este verano", como las negociaciones sobre el alto el fuego en Ucrania.

"Durante años, Sánchez fue un socio respetado y valorado, con excelentes relaciones con Bruselas, Berlín y Washington. [...] Sin embargo, desde principios de año, el jefe del gobierno minoritario de izquierdas ha perdido protagonismo en la política exterior", afirma este medio citando a Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano.

En concreto, hace referencia a las conversaciones entre los líderes europeos con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en la guerra de Ucrania y las posibles sanciones a Rusia, de las que Sánchez quedó excluido.

"El socialista español solo estuvo presente en las reuniones informativas virtuales de la "Coalición de los Voluntarios", como uno más de sus treinta miembros", recuerda el 'Frankfurter Allgemeine', por lo que considera que "se encuentra aislado en decisiones internacionales clave".

Este medio destaca que "en Europa, Sánchez ha perdido impulso y apoyo debido a la debilidad de los socialdemócratas", poniendo como ejemplo que el canciller alemán Friedrich Merz, que lleva más de tres meses en el cargo, aún no ha fijado una fecha para su visita oficial a Madrid.

En esta línea, el diario alemán señala que su "aislamiento" puede estar relacionado con la "falta de solidaridad y esfuerzo solitario" que demostró el presidente del Gobierno en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio.

Desde Alemania opinan que "Sánchez se presentó como un outsider", una persona que está fuera de un grupo o de una norma de manera voluntaria, al negarse a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB nacional.

Puigdemont, corrupción y Huawei