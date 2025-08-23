Dos exnovias acusan de violencia al luchador brasileño que se hizo célebre por reducir a un ladrón en Barcelona

El luchador brasileño de jiu-jitsu Gabriel Souza Galindo se convirtió en un héroe en su país, cuando se hizo viral el video en el que inmovilizaba a un ladrón en las calles de Barcelona, cuando estaba disfrutando sus vacaciones en España.

Pero la celebridad ha hecho que la prensa de su país se haga eco de las acusaciones de violencia que dos exnovias plantearon en el pasado contra el púgil.

El propio Gabriel Souza difundió hace pocos días en su perfil de Instagram el vídeo en el que, junto a su hermano Gustavo, reducía a un carterista durante sus vacaciones en Barcelona.

Mientras estaba de vacaciones en Barcelona, el luchador profesional de jiu-jitsu brasileño Gabriel Souza Galindo sometió a un inmigrante que acababa de cometer un robo, entre aplausos de los locales. pic.twitter.com/4YWFUspH4O — Capitán General de los Tercios (@capTercio) August 15, 2025

El video triunfó en las redes sociales, no sólo por la eficacia de sus técnicas de artes marciales, sino también por la ironía con la que relataba lo ocurrido.

El joven brasileño narraba que, al pasear por Barcelona junto a su hermano, se cruzaron con un ladrón que huía tras robar una cadena de oro a un turista brasileño.

"Le di un rodillazo cariñoso y salió volando", explica Gabriel en la grabación, "lo tumbé al suelo para inmovilizarle (...) Me empezó a morder y le dije que si volvía a hacerlo se iba a quedar sin brazo. Creo que lo entendió".

Ya en aquellos momentos, numerosas personas se habían congregado a su alrededor. Algunos aplaudían y otros intentaron golpear al ladrón.

"Vi que había una multitud enloquecida y feliz", explica Gabriel en el vídeo que se ha hecho viral, "pero yo no tenía el coraje de dejar que le peguen. Estaba muy rebelde, así que le enseñé cómo se aplica un mataleón. Le dije al oído: 'Cállate, si quisiera te mataría'".

El vídeo concluye cuando llega la Policía y Gabriel Souza deja en sus manos al ladrón,entre aplausos.

"Luego fuimos a disfrutar de la Barceloneta con una buena historia que contar", explica el púgil brasileño.

Las imágenes han dado la vuelta al mundo y han hecho que se conozcan, fuera de nuestras fronteras, los recurrentes problemas de inseguridad ciudadana de Barcelona.

Pero también han provocado que dos exnovias de Gabriel Souza saquen a la luz viejas acusaciones contra él, a través de la prensa brasileña.

El digital G1 (del Grupo Globo) relata este sábado que Gabriel y su entonces novia fueron conducidos en 2021 a la Comisaría por la Policía Militar tras una pelea.

El juez impuso a Gabriel una orden de alejamiento de un año. Durante este tiempo, la Policía hizo patrullas rutinarias por las inmediaciones de la vivienda de la chica, para protegerla.

Sin embargo, finalmente el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro archivó la causa, al no quedar acreditado que la chica sufriera ninguna agresión, siempre según la información publicada por G1.

El mismo medio brasileño afirma que otra chica con la que mantuvo una relación acusó en 2024 a Gabriel Souza de violencia.

La mujer asegura que sufrió "violencia psicológica, económica e incluso sexual" durante su relación, que duró un año, siempre según la información publicada por G1.

No obstante, el digital brasileño publica la versión ofrecida por los abogados por joven luchador de jiu-jitsu, quienes afirman que "Gabriel Souza Galindo no ha sido denunciado por ningún delito ni tiene antecedentes penales".

"La investigación policial de 2021", añaden los abogados, "fue archivada por falta de pruebas por el Ministerio Público de Río de Janeiro. Durante la investigación, no se halló ninguna agresión por parte de Gabriel, por lo que esta fue archivada".

En cuanto a la acusación lanzada en 2024 por la segunda chica, "esta sigue en curso, pero sin ninguna prueba de que Gabriel haya cometido un delito", indican sus abogados, "la defensa presentó testigos y documentos que contradicen las acusaciones y está a la espera del cierre de la investigación".

"Dado que se trata de una investigación confidencial y en curso, no podemos entrar en detalles", añade la defensa de Gabriel Souza, "pero, al igual que en la primera investigación, confiamos en que se esclarecerá la verdad y que esta segunda investigación también se cerrará".



