Sánchez defiende a la directora de Protección Civil a la que el PP tildó de "pirómana": "Ha estado al pie del cañón"

Pedro Sánchez, durante su visita a la zona afectada por el incendio en Somiedo y Cangas del Narcea en Asturias.

El presidente Pedro Sánchez ha elogiado este viernes desde Asturias la labor de la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, a la que el dirigente popular Elías Bendodo tachó el viernes de "pirómana" por buscar el enfrentamiento con las CCAA del PP.

Junto al presidente del Principado, Adrián Barbón, Pedro Sánchez ha "felicitado" a Virginia Barcones por su "tarea en estos días tan largos y noches tan largas, en las que ha estado al pie del cañón".

A su juicio, la gestión de los servicios de emergencia en esta crisis "demuestra que cuando la gestión se enfoca de manera integral, aunque no podamos evitar estos incendios sí podemos reducir, amortiguar los efectos tan lesivos sobre nuestro territorio".

El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea.

Sánchez ha visitado la zona acompañado por el presidente de Asturias, Adrián Barbón; la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

A propuesta de Barbón, Sánchez ha anunciado que llevará su pacto de Estado contra la emergencia climática a la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Asturias antes de fin de año, con el fin de implicar a todas las CCAA.

Y el próximo martes, antes del Consejo de Ministros, se constituirá una comisión interministerial liderada por la vicepresidenta Sara Aagesen junto con Marlaska, para impulsar el pacto de Estado.

Pedro Sánchez ha constatado con los incendios de este verano que "la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada, cada vez más asidua y sus efectos son cada vez más graves".

"Todas las alarmas que a lo largo de estos años la ciencia nos ha venido diciendo a los representantes institucionales, de las empresas y trabajadores se han sobrepasado", ha sentenciado el presidente.

Por ello considera que todas las Administraciones y la sociedad civil se deben implicar en su pacto de Estado.

Desde el pasado domingo, Pedro Sánchez ha visitado las zonas afectadas por los incendios en Orense, Villablino (León), Jarilla (Cáceres) y, este viernes, Asturias.

Por su parte, los Reyes Felipe y Letizia tienen previsto viajar la próxima semana a varias de las CCAA afectadas, para "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados".

Los Reyes también aprovecharán para expresar su "agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", según ha informado este viernes la Casa del Rey.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.