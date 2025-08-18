El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se reunirán este lunes en el Cabildo de Lanzarote, aprovechando la estancia veraniega del jefe del Ejecutivo central en la isla, un encuentro en el que se prevé abordar migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.

La reunión comenzará a las 16.30 horas y también asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Clavijo señaló hace unos días que en el encuentro se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, los Presupuestos y acciones del Gobierno, mientras espera que los compromisos que se alcanzen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.

En concreto, el presidente regional se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido": "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".