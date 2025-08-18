[Sánchez moviliza a los tres Ejércitos como pedía el PP tras una semana trágica y llama a la unidad ante el cambio climático]
Vicente Martínez Mus: "En estos nueve meses tras la dana no he conseguido reunirme ni con Teresa Ribera ni Sara Aagesen"
Vicente Martínez Mus (Chilches, Castellón, 1970) no es solo el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio en el Gobierno valenciano. Se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del Ejecutivo de Carlos Mazón en la 'zona cero' de la dana.
Su departamento ha sido el responsable de recuperar la circulación en todas las carreteras de titularidad valenciana, el restablecimiento de las líneas de Metrovalencia, o la retirada de residuos y vehículos que se amontonaron en las calles durante las primeras semanas tras la trágica riada.
Sánchez y Clavijo se reúnen este lunes en Lanzarote para abordar el tema de la migración
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se reunirán este lunes en el Cabildo de Lanzarote, aprovechando la estancia veraniega del jefe del Ejecutivo central en la isla, un encuentro en el que se prevé abordar migración, agenda canaria y asuntos presupuestarios.
La reunión comenzará a las 16.30 horas y también asistirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
Clavijo señaló hace unos días que en el encuentro se abordarán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, los Presupuestos y acciones del Gobierno, mientras espera que los compromisos que se alcanzen sean "ejecutados y cumplidos" por parte de los diferentes Ministerios.
En concreto, el presidente regional se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en la pasada reunión, celebrada en La Palma, "no se han cumplido": "Puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".