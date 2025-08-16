De Jumilla a Badalona: cuando García Albiol llegó a un acuerdo con los musulmanes para que no rezaran en la vía pública

El lunes, el Gobierno dio un mes al Ayuntamiento de Jumilla para revocar el acuerdo de PP y Vox que impide actos religiosos en instalaciones deportivas. La medida perjudica a la comunidad musulmana, que venía usando puntualmente el polideportivo en festividades religiosas.

Pero la polémica por el rezo musulmán en espacios públicos no es nueva. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, recuerda cómo en 2012 gestionó un conflicto similar al que ahora vive la localidad murciana, pero con un enfoque muy diferente.

Frente al veto de cualquier "acto religioso" en los polideportivos, García Albiol apostó por la búsqueda de una solución consensuada durante el que fue su primer mandato en la ciudad catalana.

"Yo me encontré un problema que se venía reiterando durante años y que los vecinos venían sufriendo, y es que uno de los colectivos musulmanes de Badalona cada viernes se ponía a rezar en medio de una calle", contaba el regidor esta semana.

El alcalde admitió que " los vecinos estaban cansados" de tener que convivir con esa situación todas las semanas.

"Hablamos con esa comunidad musulmana, les dijimos que no podían seguir llevando a cabo esos rezos en la calle y a partir de ahí les ofrecimos una alternativa, un espacio público, pagando sus tasas", declaró el alcalde en el programa Espejo Público.

García Albiol recuerda que al principio surgieron pequeños "conatos" de protesta contra la medida, pero finalmente "se resolvió sin ningún tipo de problema".

La solución del alcalde de Badalona consistió en ofrecer a la comunidad musulmana una instalación municipal para sus oraciones, el patio de un antiguo instituto, siempre que se ajustaran a la normativa municipal y abonaran las tasas correspondientes por el uso de ese espacio.

Esta fórmula ha permitido que los fieles hayan podido continuar con sus prácticas religiosas hasta hoy sin generar conflictos vecinales.

Contraste con Jumilla

La gestión realizada por García Albiol en 2012 contrasta con el planteamiento actual del Ayuntamiento de Jumilla, gobernado por PP y Vox.

La medida ha prohibido la celebración de actos religiosos en polideportivos municipales, que afecta principalmente a las festividades musulmanas del Aid el-Fitr (fin del Ramadán) y el Aid el-Adha (Fiesta del Cordero), se ha tomado de forma unilateral, sin contar con los afectados.

El Gobierno ha impugnado el acuerdo considerando que vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Para el Ejecutivo, "se restringe de forma arbitraria" una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

Albiol, por su parte, reivindica la autonomía de los ayuntamientos: "Lo primero, como no puede ser de otra manera, es el respeto para la libertad religiosa, pero el mismo respeto me gustaría que se tuviera cuando el pleno de un ayuntamiento toma una decisión".

Para el alcalde de Badalona, "si el Ayuntamiento de Jumilla considera que las instalaciones deportivas son para hacer deporte y no para otro tipo de actividades, yo no veo dónde está el problema".

Y en este contexto, defiende que se priorice a los vecinos sobre la población sobrevenida en el acceso a los servicios públicos: "Hay vecinos de Badalona que están en lista de espera para poder acceder a una vivienda de promoción pública y lo que no podemos hacer es colar a esas personas que vienen de fuera por encima de los vecinos".

En Badalona, con una población de cerca de 230.000 habitantes, viven hoy unos 15.000 musulmanes (algo más del 6% del total). Es uno de los municipios con mayor población musulmana en el área metropolitana de Barcelona.

En Jumilla, la población musulmana ronda las 2.500 personas, en una población total de 27.000, lo que representa en torno al 9%.