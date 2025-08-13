Sánchez y Clavijo se reunirán el lunes 18 de agosto en Lanzarote para abordar el tema de la inmigración o los Presupuestos

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado la fecha para la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el tema migratorio y el traslado de los menores migrantes que se encuentran en el archipiélago. Será el próximo lunes 18 de agosto en torno a las 16 horas en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones el líder del Ejecutivo.

"Espero que se alcancen compromisos y sean ejecutados y cumplidos", ha adelantado Clavijo en una entrevista en el programa La Hora de La 1, detallando que en el encuentro se discutirán asuntos como el tema migratorio, la agenda canaria, los Presupuestos y acciones del Gobierno.

La reunión entre el presidente del Gobierno y el de Canarias, cerrada en las últimas horas, se ha agendado aprovechando la estancia veraniega de Sánchez en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, a donde llegó el 2 de agosto. En otras ocasiones ambos mandatarios mantuvieron encuentros similares durante la época estival.

Clavijo se ha quejado de que los compromisos que se adquirieron en el despacho anterior en la isla de La Palma "no se han cumplido": "Yo puedo entender la situación política, pero sí espero que de esta reunión y esos acuerdos pues salgan acciones concretas que se pueden cristalizar en los próximos meses".

Las relaciones entre Moncloa y el Gobierno de Canarias se encuentran en un momento delicado, cuando esta semana el Ejecutivo central ha iniciado el traslado a la Península de los 827 menores no acompañados solicitantes de asilo que deben partir desde las islas.

El Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas la creación de 1.200 plazas para estos menores en territorio peninsular, con una dotación de 40 millones de euros por parte del Estado. Pero, a día de hoy, desde Canarias insisten en que "el Estado no tiene claras las plazas ni los lugares a dónde van a ser trasladados los menores".