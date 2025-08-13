Feijóo habla de "terrorismo incendiario", pide ayuda contra los pirómanos y critica al Gobierno: "Está de vacaciones"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este miércoles la existencia de "terrorismo incendiario" en España, señalando que el "80% de los fuegos son intencionados".

El líder popular ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que denuncien "cualquier actividad sospechosa" y la pongan "en conocimiento" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para tratar de contribuir a frenar la catástrofe de los incendios en el país.

"Se hace muy difícil resistir el esfuerzo de los operarios de extinción de incendios si hay otros ciudadanos que se están dedicando a incendiar los bosques", ha lamentado.

Feijóo ha dirigido sus críticas más duras contra el Gobierno central al que ha acusado de haber llegado "tarde" a la crisis y de seguir "de vacaciones" mientras el país arde.

En un reproche dirigido al ministro, Fernando Grande-Marlaska, ha recriminado que "si el Ministerio del Interior hace su trabajo es más fácil" gestionar la situación, pero si el Gobierno "carga toda la responsabilidad en las Comunidades Autónomas y en la UME", la labor de extinción es mucho más complicada.

El presidente del PP ha reprochado las "frivolidades de algunos miembros del Gobierno que parece que no va con ellos", en alusión a los polémicos mensajes en redes sociales del ministro Óscar Puente en los que atacó a los dirigentes autonómicos del PP por los que se le acusó de "bromear" con el dolor de las víctimas.

