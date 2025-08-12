EEUU alerta del aumento del antisemitismo en España y señala a Belarra por sus críticas a Israel por la guerra en Gaza
El informe anual de derechos humanos de EEUU de 2024 denuncia que la líder de Podemos organizó un evento en el Congreso en el que varios oradores invitados glorificaron el ataque de Hamás.
Más información: Belarra compara los ataques de Israel con "las cámaras de gas de los nazis" y pide a Sánchez romper relaciones
Estados Unidos señala a la exministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su informe anual de derechos humanos por sus críticas a Israel y advierte a España del impacto negativo que tiene la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley Mordaza, así como del aumento del antisemitismo.
El informe anual de derechos humanos de EEUU de 2024, el primero que saca a la luz la nueva Administración de Donald Trump, fue presentado este martes por el Departamento de Estado con varios meses de retraso.
En un apartado sobre "actos de antisemitismo", el documento recoge un foro organizado por Belarra en junio del año pasado en el Congreso de los Diputados.
"El 3 de junio, la diputada y exministra de Derechos Sociales Ione Belarra organizó un evento en el Parlamento durante el cual los oradores invitados glorificaron el ataque de Hamás de octubre de 2023 contra Israel y afirmaron que Israel no tenía derecho a existir", apunta.
Aumento del antisemitismo
El informe apunta que hubo un aumento del 77% de los delitos de odio antisemitas (de 13 en 2022 a 23 en 2023) y alerta de delitos de odio en redes sociales por la respuesta de algunos usuarios a la ofensiva israelí sobre Gaza.
También recuerda a España, como ya hizo años atrás, sobre el impacto - denunciado por varias organizaciones, como Amnistía Internacional - de la ley Mordaza, como se conoce comúnmente a la ley de protección de la seguridad ciudadana.
Esta ley del 30 de marzo 2015, que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometió a derogar, "sigue -dice el texto- restringiendo la libertad de expresión".
También destaca la protección en España de algunos derechos humanos como la libertad de prensa y los derechos laborales, y recoge algunas medidas como la subida del salario mínimo, así como un buen sistema de recepción de inmigrantes.
No obstante, Washington ha concluido que en España no se han producido "cambios significativos en la situación de los Derechos Humanos", considerando que no ha habido "informes creíbles de violaciones significativas" en este sentido y que el Gobierno ha tomado "medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que han cometido abusos contra los Derechos Humanos.