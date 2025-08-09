-
El excomisionado del Gobierno por la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria tras su intento de suicidio
El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha recibido a última hora de este viernes el alta hospitalaria, después de varias horas ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.
Ángel ha sido ingresado de urgencia esta mañana en el centro hospitalario después de que una dotación de bomberos y un sargento del Consorcio provincial se hayan trasladado al municipio de la Eliana por un aviso recibido a las 08:48 horas, junto a otros servicios de emergencia.
Después de permanecer varias horas atendido en el hospital, ha recibido el alta, según confirman fuentes de su entorno.
-
El Gobierno confirma a Canarias la persona que acompañará a los menores migrantes
El Gobierno de España ha confirmado en la tarde de este viernes la persona que acompañará a los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo hacia la península, si bien matizan que cabe la posibilidad de que no encuentren vuelos para este lunes, 11 de agosto.
De todos modos, según confirman fuentes del Gobierno canario, desde el Ejecutivo central se les ha pedido la autorización para trasladarlos el lunes, día 11.
Esta confirmación por parte del Estado se produce después de que el Gobierno de Canarias solicitara la ratificación de la fecha de la salida de los menores, así como quién será la persona que los acompañará tras recibir la orden para la salida de los menores migrantes, que finalmente recoge que serán 10 y no ocho como se dijo en un principio.
Política