El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha recibido a última hora de este viernes el alta hospitalaria, después de varias horas ingresado en el Hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

Ángel ha sido ingresado de urgencia esta mañana en el centro hospitalario después de que una dotación de bomberos y un sargento del Consorcio provincial se hayan trasladado al municipio de la Eliana por un aviso recibido a las 08:48 horas, junto a otros servicios de emergencia.

Después de permanecer varias horas atendido en el hospital, ha recibido el alta, según confirman fuentes de su entorno.