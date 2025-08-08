Santos Cerdán, acorralado: los 7 "notabilísimos indicios" que señalan su "papel directivo" en la trama de Servinabar

Santos Cerdán lo niega todo. Desde prisión, el exsecretario de Organización del PSOE reivindica su inocencia y asegura que no reconoce su voz en las grabaciones realizadas por Koldo García, en las que ambos hablan sobre el reparto de mordidas procedentes de la adjudicación de obras públicas.

Aunque se muestra mucho menos categórico a la hora de descartar que se haya producido una financiación ilegal del PSOE: "No, que yo sepa", afirmaba al ser preguntado al respecto, en la entrevista publicada el pasado martes por La Vanguardia.

Sin embargo, el juez del Supremo Leopoldo Puente constató la existencia de "notabilísimos indicios" de que Cerdán jugaba un "papel directivo" en la trama corrupta, en el auto por el que lo envió a prisión por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

1. Accionista de Servinabar

Durante el registro de la vivienda del administrador de Servinabar 2000 SL, Antxon Alonso, la UCO encontró un contrato privado fechado en 2015, por el que vendía a Santos Cerdán el 45% de las acciones de la constructora.

En su declaración ante el juez, Cerdán afirmó que firmó este contrato en 2015, porque se planteó abandonar la política tras los malos resultados que el PSOE había registrado en las elecciones navarras y su amigo Antxon le ofreció participar en la empresa.

Pero, aseguró, después descartó esta posibilidad y se olvidó del asunto. Que nunca llegaran a elevar a público el contrato de compra-venta de acciones no le resta validez legal, dice al respecto el magistrado, que encuentra muy llamativo que Antxon todavía conservara el documento 10 años después.

En su auto del 30 de junio, el magistrado destaca que, "pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción", Servinabar obtuvo adjudicaciones millonarias del Ministerio de Transporte, actuando siempre en UTE con Acciona.

Con un "elocuente denominador común", apostilla el juez: la UTE ganaba estos concursos "sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva".

La UCO ha intervenido múltiples comunicaciones en las que Cerdán pregunta a Koldo y Ábalos sobre el estado de adjudicación de estas obras (en lugares como Logroño, Sevilla, San Feliú de Llobregat y Murcia), pese a que el secretario de Organización no tenía ninguna responsabilidad en el Gobierno.

2. Pagos a familiares y cargos del PSOE

Aunque Cerdán niega cualquier vínculo con Servinabar, el informe remitido al juez por la Hacienda Foral de Navarra acredita que familiares y cargos del PSOE recibieron cuantiosos pagos de esta constructora.

La hermana del exnúmero tres del PSOE, Belén Cerdán León, cobró de Servinabar 22.000 euros en 2020, realizando labores administrativas como autónoma.

Luego pasó a realizar la misma labor, en plantilla de la cooperativa Erkolan, que recibió de Servinabar otros 258.000 euros entre 2019 y 2023.

También el cuñado de Santos Cerdán, Antonio Muñoz Cano, cobró entre 2019 y 2022 un total de 61.699 euros de la constructora en la que el exnúmero tres del PSOE tenía una participación del 45%.

Según el mismo informe, Servinabar realizó entre 2016 y 2024 pagos por importe de 729.108 euros a la cooperativa Noran Coop., que Koldo García había fundado junto a Antxon Alonso.

Los pagos se extendieron además a determinados cargos del PSOE.

Cuando un Juzgado de Sevilla le imputó por las presuntas irregularidades en la concesión de la mina de Aznalcóllar, Vicente Fernández Guerrero (un hombre muy próximo a la exvicepresidenta María Jesús Montero) dimitió como presidente de la SEPI y se incorporó a la plantilla de Servinabar, de la que cobró 218.000 euros.

También estuvo en nómina de Servinabar Diana Enériz Veisa, novia de Ramón Alzórriz, que hasta el pasado mes de junio fue vicesecretario general del PSOE de Navarra (PSN): se embolsó algo más de 100.000 euros en cuatro años.

3. Las mordidas

La UCO incorporó en su informe dirigido al juez varios audios grabados por Koldo, en el que este habla con Cerdán y Ábalos sobre el reparto de las comisiones ilegales pagadas por las constructoras a cambio de estas adjudicaciones.

Especialmente explícita es la conversación grabada el 2 de febrero de 2022, en la que Koldo pide ayuda a Cerdan para José Luis Ábalos, porque tras ser cesado como ministro está "con una mano delante y otra detrás".

Koldo especifica que Ábalos ya ha cobrado 550.000 euros, y aún le deben 450.000.

Y pasa a detallar de dónde salen estas cifras: "Los 550 son de Murcia, que se les dieron 2 obras de 90 y 110 [millones]. Queda Tarragona, queda Logroño que eran 90, y queda Sevilla que era de 100. Lo de Tarragona eran 80 y pico, casi 90 [millones]. Y esas son las tres que quedan. A él se le tenía que dar ahora mismo 450.000".

El propio Koldo García promete "quitarse de en medio", si le dan 100.000 euros. En la conversación, Cerdán se compromete a hacer las gestiones necesarias para resolver el problema.

El juez encuentra llamativo que, en este y otros audios, Koldo y Ábalos se dirigen a Cerdán para reclamarle las cantidades que aún les deben, por lo que deduce que el entonces secretario de Organización del PSOE era el encargado de negociar con las constructoras y repartir las mordidas.

De los datos recabados por la UCO, el juez interpreta que a Koldo y Ábalos les correspondió al menos un millón de euros de las comisiones. Una cantidad pequeña, si se tiene en cuenta que la UCO formada por Acciona y Servinabar se adjudicaron obras por un importe de 537 millones.

Incluso si la comisión hubiera sido de sólo el 1%, ascendería a al menos 5 millones de euros, apunta el juez.

Por tanto, añade, aún queda por averiguar si se han producido otros pagos "en metálico, a través de empresas terceras con simulación de inexistentes servicios, por trasferencias a personas, físicas o jurídicas o interpuestas".

4. La declaración de Cerdán

En su declaración ante el juez como investigado, Santos Cerdán sólo aceptó responder a las preguntas de su abogado.

Según relata el juez, Cerdán no negó abiertamente el "inequívoco contenido" de las grabaciones realizadas por Koldo. Se limitó a indicar que están incompletas, "descontextualizadas" y que "no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones".

Pero el instructor destaca que Koldo García realizó estas grabaciones durante un largo período de tiempo y decidió conservarlas, sin que se hayan detectado indicios de que estén manipuladas, ni mucho menos que hayan sido generadas por Inteligencia Artificial.

En su declaración ante el juez, añade el auto de Leopoldo Puente, Cerdán aseguró que el único motivo por el que está imputado en esta causa "respondería a una suerte de 'reacción' de

'determinadas fuerzas', cuya identidad no termina de concretar, disconformes con su decisiva participación en la formación de un Gobierno progresista".

5. Los nombramientos

Para amañar los concursos adjudicados a la UTE formada por Servinabar y Acciona, fue precisa la decidida colaboración de determinados cargos del Ministerio de Transportes y de la empresa pública Adif.

Al respecto, el juez destaca que, en cuanto José Luis Ábalos se convirtió en Ministro de Transportes, Santos Cerdán escribió a Koldo para recomendarle determinados nombramientos.

Entre otros, el de Javier Herrero como director general de Carreteras, también imputado porque "podría haber tenido después intervención activa en las indebidas adjudicaciones de obra", subraya el juez.

Antes, Ábalos había colocado a Koldo como asesor del Ministerio, también "a instancias de Santos Cerdán".

"Dicha concurrencia de intereses y conductas", indica el juez, "en los tres investigados se dispondría, a través del correspondiente reparto de papeles, a aprovechar de manera estable cuantas oportunidades se presentaran para cometer los sucesivos delitos proyectados".

6. Pagos a Fiadelso

En otra conversación registrada en julio de 2018, Koldo dio instrucciones a Cerdán para que Servinabar realizara un pago de 4.500 euros, en concepto de "donación", a la fundación Fiadelso, una organización (supuestamente sin ánimo de lucro) vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos.

Pocos días después, Cerdán envió un email a Koldo el justificante de la transferencia, para confirmarle que ya se había efectuado el pago.

El juez destaca que no se trataba de un pago puntual, sino recurrente. Y deduce de todo ello que Cerdán tenía capacidad de decisión sobre Servinabar, aunque ahora niegue ser su accionista.

Por otro lado, este podía ser uno de los métodos por los que Ábalos se embolsaba una parte de los beneficios de la constructora, a cambio de la adjudicación de obras públicas.

7. El ático de Chamberí

Santos Cerdán ha disfrutado durante los últimos años de un espectacular ático (que hoy se alquila por 3.000 euros al mes) de 160 metros cuadrados en la calle Hilarión Eslava 32, en el exclusivo barrio madrileño de Chamberí.

Su defensa afirma que Cerdán pagaba por su alquiler 2.400 euros al mes. Aunque existe la sospecha de que esta cantidad era abonada en realidad por Servinabar.

Por tanto, este sería uno de los medios por los que el exnúmero dos del PSOE se beneficiaba de su participación en la promotora que recibió adjudicaciones millonarias del Gobierno navarra y del Ministerio de Transportes.