El ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha pedido al juez que investiga el 'caso Montoro' que reconsidere su decisión de no permitirle formar parte de la causa en calidad de perjudicado, alegando que "ni el ministro de Hacienda" tiene habilitación legal para conocer datos reservados de los contribuyentes.

Rato se dirige al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona para que corrija su decisión de no admitirle como acusación particular en la causa donde investiga los presuntos favores que se hicieron en el Ministerio de Hacienda bajo el mandato de Cristóbal Montoro a empresas que contrataron al despacho que fundó, Equipo Económico, llegando a conseguir incluso cambios legales para rebajas fiscales.

Recurre así el auto donde el instructor Rubén Rus descartó que hubiera delito en los correos electrónicos recibidos por Montoro en su etapa de ministro por miembros de su equipo con información sobre Rato y otras personalidades. El magistrado razonó que "el ministro está legitimado para conocer el contenido de los datos" que se le transmiten en materia fiscal.

El escrito de Rato detalla que los correos electrónicos hallados son mensajes remitidos por Felipe Martínez Rico, ex jefe de gabinete de Montoro, a éste, aunque "en una ocasión le rebota correo que aquel había recibido de Santiago Menéndez, por entonces, director general de la Agencia Tributaria", donde se informa de "datos reservados con trascendencia tributaria".

El recurso sostiene que "ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción". "En cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", asegura.