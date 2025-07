La mentira no cabe en política: el 96% cree que falsear el CV o incumplir promesas electorales debe acarrear dimisiones

La falsedad en política es la mayor línea roja para la ciudadanía, con independencia de la ideología de los votantes.

Así lo afirman los resultados de la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que revela un rechazo prácticamente unánime de los españoles hacia los políticos mentirosos.

El 96% cree que la falsedad en el currículum de un dirigente o la violación de promesas políticas debe acarrear consecuencias inmediatas: la dimisión.

La encuesta se ha realizado tras la dimisión de la exvicesecretaria de Movilidad y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, quien renunció a todos sus cargos tras reconocer la existencia de incorrecciones en su currículum, publicado en varias de sus biografías.

Lejos de dividir a la opinión pública, su renuncia ha sido valorada de forma positiva por una mayoría abrumadora. El 96,41% de los votantes cree que, en casos como el de Núñez, mentir en el CV debe conllevar la dimisión del político implicado.

Este pensamiento trasciende edades, géneros e ideologías. Por sexo, el 97,66% de las mujeres y el 95,07% de los hombres lo ven motivo suficiente para dimitir.

Por edades, la franja más joven (17-35 años) es la única que baja del 95% con un 94,41% de apoyo a la renuncia por este tipo de mentiras. Aun así, el consenso es casi absoluto en los tramos de 36 a 59 años (96,91%) y en los mayores de 60 (97,1%).

Tampoco hay grandes diferencias según la ideología política. Los votantes del PP (94,71%), PSOE (96,79%), Sumar (96,49%) y Podemos (100%) coinciden en el sentimiento de que la dimisión de Núñez fue por un motivo de peso suficiente.

Los simpatizantes de Vox, con un 92,63%, muestran un respaldo algo menor, aunque igualmente alto.

Guerra de CVs

Tras la renuncia de Núñez este miércoles, el PP defendió su "ejemplaridad" y pasó a la ofensiva, reclamando al PSOE que aplicara el mismo criterio al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los populares critican que Puente siga incluyendo en sus biografías oficiales un supuesto "Máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera", cuando en realidad se trata de un curso destinado a militantes del PSOE.

La polémica alcanza también a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que sigue apareciendo como licenciada en Filología Hispánica en su perfil en LinkedIn. Unos estudios que nunca llegó a concluir.

El portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, es otro de los señalados. En el currículum del exlehendakari en la web del Congreso se lee: "Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco", una entrada que es incorrecta ya que no acabó la licenciatura.

Un 'delito' moral

Más allá del caso concreto de Noelia Núñez, la encuesta también indaga sobre la tolerancia a la mentira en general en el ámbito político.

Una vez más, el 96,08% de los españoles considera que cualquier falta a la verdad debería conllevar la dimisión del cargo. La contundencia de este dato muestra que la ciudadanía no distingue entre distintos grados de falsedad: el rechazo es claro y frontal.

De nuevo, las diferencias entre grupos son mínimas. Por sexo, el 96,58% de las mujeres y el 95,55% de los hombres exigen responsabilidades categóricas ante las falacias.

Por franjas de edad, el apoyo más alto lo ofrecen los mayores de 60 años (97,51%), seguidos por los adultos entre los 36 y 59 (95,95%) y por último los más jóvenes (94,41%).

El acuerdo también es similar conforme a las afinidades políticas: 96,43% de los votantes del PP, 97,1% en el PSOE, 97,81% en Vox y el 100% en Sumar y Podemos. Es difícil encontrar otro tema político que una de manera tan firme a todos los sectores ideológicos.

"Cambios de opinión"

Los resultados de esta encuesta se pueden interpretar como un toque de atención al propio Gobierno. Pedro Sánchez ha reconocido en numerosas ocasiones haber "cambiado de opinión" respecto a lo que defendió en campaña, cuando su Ejecutivo no dependía de Junts.

Los pactos con Bildu, la afirmación de que no permitiría que "la gobernabilidad descansara en partidos independentistas" o la promesa de traer a Carles Puigdemont de vuelta a España para que rindiera cuentas ante la Justicia son solo algunas de las contradicciones del presidente.

La mentira más flagrante es la de la Ley de Amnistía. Sánchez aseguró que nunca aprobaría esta medida de gracia porque era "inconstitucional". Después, tras las elecciones generales de 2023, "cambió de opinión".

La última mentira de este Gobierno tiene como protagonista a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en su etapa como consejera andaluza se opuso rotundamente a las negociaciones bilaterales sobre el modelo de financiación autonómica. Ahora, años después, respalda la "financiación singular" para Cataluña.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 21 a 24 de julio de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23 y otras variables mediadoras. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral teórico por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.