El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que a Noelia Núñez le "honra" dimitir de sus cargos tras la polémica generada por sus estudios y ha contrapuesto el "listón ético" del Partido Popular con el del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el PSOE.

"Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", ha aseverado Feijóo, en un mensaje en redes poco después de que Núñez haya anunciado que deja su cargo de vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, su escaño en el Congreso y su puesto de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

En un comunicado, Noelia Núñez ha anunciado que, que tras haber presentado una "información incorrecta" en el Congreso, asume "toda la responsabilidad" de sus actos. "En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales", ha manifestado, al tiempo que ha pedido "disculpas" a aquellos que se hayan sentido "decepcionados".

Feijóo ha asegurado que "muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona". "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas", ha resaltado.