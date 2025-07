El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que el caso Montoro "se investigue hasta el final" y ha asegurado que la exigencia debe ser mayor cuando las sospechas por corrupción afectan a alguien relacionado con el partido político al que perteneces.

Así lo ha señalado en una entrevista con La Voz de Galicia, en la que defiende que en sus 30 años de servicio público no ha nombrado "a nadie" que esté metido en un supuesto caso de corrupción.

"Las personas que yo he nombrado durante 30 años en mis puestos, desde el Servicio de Salud hasta el último, de presidente de la Xunta de Galicia, yo no he nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción", ha afirmado.

En este sentido, remarca que "no puede haber dos varas de medir para la corrupción" y que el tratamiento que se debe dar a la corrupción debe ser igual "afecte a quien afecte las sospechas".