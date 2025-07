Las comunidades del PP, Page y Barbón, contra la financiación singular para Cataluña: acudirán a los tribunales

El pacto entre el Gobierno central y la Generalitat sobre la financiación singular para Cataluña ha desatado no solo duras críticas de las comunidades del Partido Popular, que no descartan ninguna vía jurídica o política en su contra, sino también del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien pide que no les tomen "por tontos", o de Podemos.

La estructura del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema "generalizable" a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.

Esta reforma será tratada en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que convocará tras el verano el Gobierno. El Ejecutivo garantiza que el acuerdo no perjudicará a ninguna otra comunidad autónoma sino que, dicen, "van a ganar todas".

Pero las críticas han llegado desde varias comunidades autónomas. Entre ellas las del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García-Page, quien ha pedido que no les tomen "por tontos".

Ha afirmado que si fuera la Comunidad de Madrid quien planteara este sistema los mismos que se han reunido en la comisión bilateral "estarían diciendo que es una barbaridad y que rompe la igualdad de oportunidades".

"Parece mentira que la primera vez que se habla en serio (de financiación) tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes", ha denunciado García-Page.

A su vez, el portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo Peláez (PSOE), ha avanzado que si la propuesta final contiene "algún perjuicio" para el Principado votarán "en contra" del mismo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que, bajo su punto de vista, se tiene que negociar cualquier reforma del modelo.

Reacciones del PP a la financiación singular

Rechazan de plano esta reforma el PP y las comunidades en las que gobierna este partido, que califica la financiación singular de Cataluña de "cupo secesionista" y contra la que no descarta ninguna vía jurídica o política.

El portavoz del PP, Borja Sémper, cree que es "el siguiente paso para alargar la agonía de Pedro Sánchez", con el que el PSOE rompe la equidad y supone la compra del silencio de los socios del Gobierno ante la corrupción con el dinero de todos.

Entre las vías que no descarta el PP en contra de este acuerdo está recurrirlo al Tribunal Constitucional, porque "nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España", ha enfatizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha advertido de que el país avanza hacia una "república plurinacional de manera inexorable": "Lo tienen todo programado".

También ha apuntado al Constitucional, a la justicia ordinaria y a todos los ámbitos donde puedan acudir el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para evitar este modelo que, dice, "rompe la caja común, la solidaridad entre todos los españoles y el equilibrio entre todas las comunidades autónomas".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado asimismo que Andalucía "hará valer su fuerza" para combatir el "cupo separatista", que "es un golpe duro a España, ideado por los independentistas y ejecutado por el dúo Sánchez-Montero en extrema debilidad".

También la presidenta extremeña, María Guardiola, ha calificado de "saqueo" el acuerdo y ha instado a la ciudadanía a no admitir ni consentir que sus derechos se quiebren por "el cupo separatista".

La presidenta balear, Marga Prohens, ha acusado al jefe del Ejecutivo de "pagar el peaje de su continuidad con el dinero de los ciudadanos de Baleares", mientras que la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, ha alertado de que "es pura corrupción política".

Por su parte, el presidente murciano, Fernando López-Miras, ha asegurado que "el cupo independentista es ilegal y corrupto" y la Generalitat valenciana considera que es "un paso más en ese camino que el independentismo ya inició hace mucho tiempo y que no tiene más objetivo que romper con el sistema de solidaridad".

No ha escatimado tampoco calificativos el consejero de Hacienda aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, quien ha tachado de "tropelía" y "auténtico escándalo" el acuerdo.

Los partidos independentistas, descontentos

El vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà, ha criticado que el nuevo modelo de financiación "queda lejos" del concierto económico al que aspiran y recogieron en el pacto de Bruselas con el PSOE

Es por ello que avisa de que todo lo que se aleje de este modelo no tendrá el apoyo de su formación en el Congreso.

Según el dirigente de Junts, los socialistas saben que han perdido su "confianza" y que, si quieren recuperarla, deberán cumplir con lo que recoge el acuerdo de Bruselas: salir de la Lofca, una ley específica para el modelo catalán y la recaudación y cesión del 100% de los impuestos.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert, ha calificado de "mínimas" las concreciones de la reunión de la comisión bilateral y ha pedido respetar el principio de ordinalidad: "Es innegociable", ha defendido.

"Hoy hemos sufrido una escenificación con algún anuncio, pero con poca concreción. También entendemos que son acuerdos que solo son un punto de partida y entendemos que Esquerra Republicana estará detrás para que todo esto avance".

El abanico del hemiciclo se muestra crítico al pacto

Podemos ha acusado también al PSOE de intentar “tapar” sus casos de corrupción y de machismo a través de la financiación singular para Cataluña.

“El Partido Socialista está absolutamente desesperado por intentar ganar tiempo y oxígeno hasta que aparezca otro informe de la UCO”, ha recalcado.

Mientras, el presidente de Vox, Santiago Abascal, cree por su parte que este acuerdo es una buena muestra de lo "nefasto" y "nocivo" del actual sistema de financiación: "Estamos en manos de una mafia que toma decisiones solo para permanecer en el poder".

La financiación singular catalana también ha encontrado su rechazo en el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que ha asegurado que este acuerdo es básicamente "quitarle dinero a los canarios para mandarlo" a esta región.

Ante todas las críticas, el PSC ha asegurado que la financiación singular será un instrumento fundamental para conseguir los recursos necesarios del Govern para dar respuesta a sus retos y necesidades, y por ello ha señalado: "No tiene que ver con que Cataluña tenga privilegios".