Feijóo denuncia que el gasto en Defensa sin Presupuestos ya implica recortes en "educación infantil, FP y política laboral"

En el segundo pleno extraordinario del Congreso celebrado este miércoles, Alberto Núñez Feijóo centró su intervención en una acusación directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: el aumento del gasto en Defensa, realizado sin la aprobación de nuevos Presupuestos, ya está suponiendo recortes en partidas sociales fundamentales.

El líder del PP aprovechó la comparecencia de Sánchez, convocada para informar sobre la cumbre de la OTAN en La Haya, el último Consejo Europeo y la cumbre de la ONU en Sevilla sobre financiación al desarrollo, para denunciar lo que considera una "gestión irresponsable" de los compromisos internacionales y de las cuentas públicas.

Feijóo fue tajante al señalar que Sánchez "no es creíble" y que hace "el ridículo internacional" al firmar en la cumbre de la Alianza Atlántica el objetivo del 5% en gasto militar, para después declarar ante la prensa que no piensa cumplirlo.

Según el presidente popular, esta actitud no solo daña la imagen de España en el exterior, sino que también tiene consecuencias internas muy concretas.

El dirigente del PP subrayó que Sánchez mintió al asegurar que existía una excepción para España en el cumplimiento de los objetivos de la OTAN.

E incluso ironizó con que, si el Gobierno sostiene que basta con el 2,1% del PIB para cumplir con la Alianza, estaría "acusando de mentir a Giorgia Meloni o Mark Rutte", e incluso a la propia "nota oficial de la Alianza", que exige el 5% para 2035.

Recortes sociales

Pero la clave de su intervención estuvo en el impacto social de estas decisiones. Feijóo denunció que, al no contar con nuevos Presupuestos, el Gobierno ha recurrido a "modificaciones presupuestarias que han supuesto la desaparición de partidas" destinadas a políticas sociales.

Mientras María Jesús Montero gesticulaba desde el banco azul, el líder del PP desgranó tres ejemplos: "Son 450 millones para programas de recualificación laboral; otros 200 millones para innovación e internacionalización de la FP, y además, 140 millones para nuevas plazas de educación infantil", detalló Feijóo.

"Esto es una reducción del gasto en educación: ya vemos que a usted sí le gusta el juego de recortes", sentenció el líder del PP, acusando a Sánchez de financiar el aumento en Defensa a costa de la educación y el empleo.

Sánchez, por su parte, defendió que negarse a alcanzar el 5% en gasto militar era una decisión "soberana" para evitar "subir los impuestos a cada español en 3.000 euros anuales, recortar las pensiones un 30% o endeudarnos más".

El presidente insistió en que su prioridad es "proteger el Estado del bienestar" y el modelo de país. Sin embargo, Feijóo replicó que el Gobierno ha aceptado el compromiso del 5% en la OTAN, aunque después trate de negarlo públicamente.

Compromisos o firmas

En la Alianza todas las decisiones se toman por consenso. Y la política es que si un aliado no expresa disconformidad con una propuesta, se entiende que la apoya. Así que, si España no expresó su disconformidad, aceptó el objetivo como el resto de los aliados.

El debate se tensó cuando Sánchez acusó a Feijóo de apoyar también el 5% en Defensa, algo que el líder del PP ni confirmó ni negó, porque nunca ha salido de sus labios. Pero, tal como informó EL ESPAÑOL, Feijóo sí asumió ese compromiso en la cumbre de líderes del PP Europeo.

En su réplica final, Feijóo acusó al presidente de "aprobar 13.000 millones de gasto en Defensa haciendo recortes y sin traerlos al Congreso", mientras que él, en caso de gobernar, cuadraría las cuentas sin recortar, "siempre con Presupuestos", en políticas sociales.

"Mire, lo que yo haría: no tener el Gobierno más poblado y caro de la democracia", comenzó el líder del PP. "No tener 1.265 asesores, ni 799 altos cargos. Yo recortaría el plan de publicidad institucional, que lo tiene usted en 160 millones, y no batiría su récord en el CIS, que gasta 56 millones al año".

La intervención de Feijóo dejó claro que, para el PP, el aumento del gasto en Defensa sin nuevos Presupuestos no sólo compromete la credibilidad internacional de España, sino que ya está teniendo un coste directo en la educación y la política laboral.