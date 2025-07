El nuevo secretario general del PP, Miguel Tellado, ha garantizado que si Alberto Núñez Feijóo gana las próximas elecciones generales habrá "acuerdos con Vox pero Vox no estará en el Gobierno".

"Lo mejor para España es un Gobierno en solitario como las cuatro mayorías absolutas con las que Feijóo ha gobernado en Galicia". "Deseamos para España un Gobierno único, monocolor y unido", ha defendido.

Tellado ha reprochado que lo que "no es normal" es "lo que ha pasado en estos siete años de sanchismo", en los que, a su juicio, Sánchez ha tenido que nombrar ministros que no le gustaban y donde no había unidad en el Consejo de Ministros.

Dejar fuera a los de Abascal de un futuro Gobierno lo ve posible el nuevo secretario general del PP, ya que, como ha recordado, Vox ya aceptó no entrar en un Ejecutivo tras las elecciones de julio de 2023 durante las negociaciones de cara a una eventual investidura de Feijóo.

"Esto no significa que desde el PP estemos estableciendo un cordón sanitario en torno a Vox como exige el PSOE, el cordón sanitario tiene que ser a Bildu, no a Vox que es la tercera fuerza y por tanto merece un respeto y sobre todo a sus votantes", ha explicado.

"Se acabó esto de los muros, esto de dividir a la sociedad española en dos y ha llegado el momento de aspirar a más y de ahí la razón por la que Feijóo convocó el Congreso Nacional del pasado fin de semana", ha subrayado.