Yolanda Díaz defiende la posición de Sumar: "Si hubiera financiación irregular del PSOE nos iríamos del Gobierno"

"Si hubiera financiación irregular del PSOE "nos iríamos del Gobierno". Así de tajante se ha mostrado esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

"La trama de corrupción de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García es algo muy grave", ha dicho Díaz en los micrófonos de Onda Cero. Para la vicepresidenta segunda "en España no tenemos un problema de corrupción administrativa. Sin embargo, tenemos un grave problema de corrupción política. Como Italia y Portugal", ha puntualizado.

"La corrupción es el principal problema de la sociedad española. El 85,1% de los españoles y las españolas señala que las medidas que se toman son prácticamente ninguna", ha explicado Díaz. Y ha señalado que "es el principal problema de la democracia. Porque la corrupción corroe la democracia".

Metida de lleno en el caso de la trama corrupta en la cúpula del PSOE, Alsina le ha preguntado a la vicepresidenta dónde estaban las líneas rojas de Sumar. "¿Qué pasaría si hubiera financiación irregular del PSOE?", le ha espetado. "Nos iríamos del Gobierno", ha contestado de forma rápida y contundente.

"A mí me estalla la cabeza cuando lo pienso", ha revelado Díaz. "Cuando estalló la pandemia de la Covid-19, yo estaba trabajando con 5 mujeres en mi ministerio. Nos estábamos dejando la piel. Y había unos golfos al lado robando. A mí me estalla la cabeza al pensar esto", ha insistido.

Por eso considera que "hay que actuar ya". Y que desde el PSOE deben "comparecer y dar todo tipo de explicaciones. Hay que tomar medidas, no podemos seguir así".

"Vamos a ver qué da de sí la reunión que este miércoles van a mantener representantes del PSOE y Sumar", ha dicho. Aunque ha reconocido que es "algo escéptica" sobre este encuentro.

Por otra parte ha aseverado que "hasta el día de hoy el presidente del Gobierno no me ha faltado a la verdad y yo tampoco". Aunque ha insistido en que "esto no va de que nos quedemos quietos".

"Como no haya un giro con medidas claras en materia de regeneración democrática... la viabilidad de la legislatura está en sus manos (en alusión a Pedro Sánchez). A mí me gustaría que el PSOE entienda la gravedad de la situación y que por tanto, tomen medidas", ha remarcado.

"Hay que actuar porque este es un Gobierno que merece la pena y queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, con la vivienda. Tenemos que restablecer la confianza con la ciudadanía, la que nos ha votado y la que no nos ha votado", reflexionaba la vicepresidenta.

Y ha enviado un mensaje al líder del PP: "Si fuera Feijóo, presentaría una moción de censura. Pero creo que en términos democráticos el señor Feijóo no está la altura de su país. Hay momentos en política que son claves. Y hay mociones de censura que perdiéndose, se ganan".

Bolaños: "No hay financiación ilegal"

Casi de forma paralela, en la Cadena Ser, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendía que "no hay ni un solo indicio que involucre al PSOE" como organización en el caso Santos Cerdán y ha despejado cualquier duda sobre una posible financiación ilegal del partido.

En una entrevista ha remarcado que los "indicios sólidos, graves y públicos" se dirigen contra tres personas, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Cerdán y en ningún caso contra el PSOE.

De hecho, ha pedido "no extender la sombra de sospecha a todo el mundo" por estas personas. "Es injusto porque hay muchas personas dejándose la piel por mejorar la vida de este país", ha dicho.

Preguntado por el auto del juez Leopoldo Puente que ha enviado a la cárcel a Santos Cerdán, que habla de personas físicas o jurídicas que se pudieran haber beneficiado de las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, Bolaños ha defendido que lo que dice el auto "es que no hay ni un solo indicio que en este momento involucre al PSOE como organización".

En este sentido, ha insistido en dejar fuera de toda sospecha al PSOE como organización política bajo el argumento de que "no hay nada en el informe de la UCO que afecte al PSOE" y que "lleve a pensar que ha habido beneficio" para el partido.

"No tenemos ni un solo indicio de que haya financiación ilegal en el PSOE", ha remarcado, para dejar claro que el Tribunal de Cuentas ha certificado las cuentas y que, además, se va a hacer una nueva auditoría para verificarlo.