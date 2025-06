La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha convocado un pleno extraordinario este jueves a las 10:00 horas para pronunciarse sobre la huelga de tres días convocada por las asociaciones de jueces y fiscales para la semana próxima.



El Ministerio de Justicia ha pedido al CGGP que se pronuncie sobre la legalidad de esa huelga, como hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta.



Entonces, ante una convocatoria de huelga que finalmente se llevó a cabo, el CGPJ ya afirmó que la legislación española no prevé el derecho de huelga de los jueces y magistrados.



Por ello, en la actual situación, el Ministerio ha enviado al CGPJ un oficio para que le confirme si mantiene o no este criterio.