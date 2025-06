"Fuck Trump": Belarra acusa a Sánchez de sumarse a la OTAN "criminal y terrorista" y Montero niega que crezca el gasto militar

La brecha entre los antiguos socios de coalición, PSOE y Podemos, parece cada vez más insalvable. "¡Fuck Trump y fuck OTAN!". Con estas palabras, Ione Belarra ha subido el tono este miércoles en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno.

La líder de Podemos ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comete "la mayor traición a la clase trabajadora" por alinearse con los intereses de la "criminal y terrorista" OTAN y del "fascista" Donald Trump en plena cumbre de la Alianza, que se celebra estos días en La Haya.

Belarra ha acusado a Pedro Sánchez de "poner en peligro" a España por buscar una imagen internacional que, a su juicio, le perseguirá el resto de su carrera política. "El señor Aznar le dio la mano a George W. Bush y Tony Blair, y eso le enterró. Hoy Sánchez se hará su particular foto de las Azores con Trump y Von der Leyen", ha advertido.

La diputada de la formación morada se refería así a la simbólica imagen de 2003, que unió al entonces presidente del Gobierno con los mandatarios de Estados Unidos y Reino Unido para justificar la guerra de Irak. Una fotografía que, según la izquierda, marcó el legado político de José María Aznar.

Belarra ha arremetido contra lo que considera un giro belicista del Ejecutivo: "Ustedes se van a comprometer a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, algo que se va a hacer con brutales recortes a lo público".

"Sáquennos de la OTAN"

En este contexto, Belarra ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no firme ese compromiso y que saque a España de la Alianza Atlántica. "Sáquennos de la OTAN, es una organización criminal y terrorista", ha zanjado.

En su turno de réplica, la vicepresidenta cuarta ha reprochado a Belarra que ofrezca una visión distorsionada de la realidad y ha lamentado que dé "más credibilidad a los tuits que a los pronunciamientos oficiales". Porque el "este Gobierno —ha añadido— defiende la paz".

"Usted debe de ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido su posición de no incrementar el gasto en Defensa por encima del 2%", ha defendido. "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha dicho.

Montero ha acusado a Podemos de haber adoptado una "actitud crítica que le impide ver la realidad" y ha pedido a Belarra que reconsidere su papel como oposición: "Debería preocuparle más el progreso de la izquierda, porque con sus hechos parece que apunta a lo contrario".

"Las mentiras tienen las patas muy cortas y a ustedes no les han durado ni 24 horas. En la cumbre de la OTAN van a firmar la mayor traición a la gente trabajadora de este país desde que Zapatero aceptó las políticas de austeridad", ha respondido la dirigente de Podemos.