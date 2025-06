La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha avisado este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que España no es su vasallo y no subirá más el gasto militar, al tiempo que ha criticado a dos de las máximas responsables de la Unión Europea por querer "rearmar Europa".



"No nos van a dar órdenes, el señor Trump no le va a decir a España que tiene que subir el presupuesto de defensa al 5%. Señor Trump, no somos sus vasallos y no lo vamos a subir", ha dicho durante el acto 'Stop al Genocidio', celebrado en Madrid y organizado por el partido Movimiento Sumar y The Left, el grupo de la izquierda en el Parlamento Europeo.



También ha cargado contra la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a las que ha acusado de atacar el espíritu fundacional de la UE por querer "rearmar Europa".