El PP obtendría hoy más escaños que los 27 partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez juntos

El PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría hoy más escaños que los 27 partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, según la encuesta de SocioMétrica que EL ESPAÑOL publicará esta noche.

El dato más relevante del sondeo es el desplome del PSOE que, cercado por los escándalos de corrupción, obtendría su peor resultado de toda la serie de encuestas elaboradas por SocioMétrica a lo largo de la legislatura.

Como resultado de ello, la suma de todos los partidos del "bloque de investidura" se sitúa en mínimos históricos y apenas supera los 150 escaños.

Por otro lado, los partidos de la oposición (PP, Vox y UPN) rozan hoy los 200 escaños, lo que equivale a una amplísima mayoría absoluta.

Ello se debe en parte a que sigue creciendo la transferencia de voto desde el PSOE al PP. Es decir, se ha roto la dinámica de bloques, que funcionaban hasta ahora como compartimentos estancos, sin trasvase de voto entre uno y otro.

Según el sondeo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hoy se impone a Pedro Sánchez en todos los indicadores de valoración de líderes políticos, popularidad y preferencia para ser el próximo presidente del Gobierno.

La principal causa de este seísmo es la investigación de la causa que instruye el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, ante el que declaran este lunes el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

En los registros efectuados el pasado día 10 por orden del juez, la UCO halló un documento que acredita que el último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, sería el titular del 45% del accionariado de la empresa Servinabar 2000 SL, a la que el Gobierno central y el de Navarra adjudicaron contratos millonarios.

Las grabaciones que efectuó Koldo García muestran el posterior reparto de comisiones entre este y los dos últimos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Por orden del juez, agentes de la UCO accedieron el viernes a la sede socialista de Ferraz (donde clonaron el correo electrónico corporativo de Ferraz), del Ministerio de Transporte, de Adif y de la Dirección de Carreteras, para requerir documentación.

El presidente Pedro Sánchez ha pedido "perdón" a los españoles por haber confiado en Santos Cerdán, pero ha insistido en que no va a convocar elecciones antes de 2027.

Como muestra del rigor de este sondeo, EL ESPAÑOL publicará los microdatos de todas las entrevistas realizadas, lo que constituye una herramienta para analizar de forma más detallada la evolución de los datos respecto a las anteriores encuestas de SocioMétrica.

Pedro Sánchez fue investido presidente en noviembre de 2023 con el apoyo de ocho partidos: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC.

Sumar había concurrido a aquellos comicios como una plataforma de 20 partidos. Entre otros, el Movimiento Sumar, Podemos (que luego se pasó al Grupo Mixto), IU, Más País, Más Madrid, los Comunes, Compromís, Verdes Equo, Alianza Verde, Chunta Aragonesista, Batzarre, Drago Canarias, Izquierda Asturiana, Iniciativa del Pueblo Andaluz y los independentistas de Més per Mallorca y Més per Menorca.

Sin contar con que Izquierda Unida está formada, a su vez, por una constelación de partidos (como PCE, Izquierda Republicana, UJCE, Ecosocialistas de Murcia, Frente Amplio de Madrid e Iniciativa por Hierro).

Ficha técnica:

Se han realizado 1.150 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 18 a 21 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de I+A y dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.