El PSOE tilda la manifestación de "fracaso" y el PP le reta a llevar más gente el próximo domingo al mismo sitio y hora

El PSOE ha calificado de "fracaso" y "pinchazo" la concentración celebrada este domingo en la plaza de España de Madrid, bajo el lema "Mafia o democracia", después de que la Delegación del Gobierno cifrara en 50.000 personas el número de asistentes.

El PP señala que ha logrado reunir a más de 100.000 personas, que además de la plaza de España abarrotaban las calles colindantes de Gran Vía y Princesa.

Y reta a los socialistas a reunir más personas el próximo domingo, a la misma hora y en el mismo lugar, si tienen alguna capacidad de movilizar las calles.

El encargado de cerrar el acto ha sido Alberto Núñez Feijóo, quien ha exigido al presidente Pedro Sánchez que se "rinda a la democracia y convoque elecciones", para que los ciudadanos puedan elegir a un "Gobierno decente".

Los ministros socialistas han intentado desacreditar la convocatoria con mensajes publicados en las redes sociales, que aluden a la escasa participación en el acto, y también lo ha hecho la dirección de Ferraz.

"Después de meses de crispación, de insultos, ruido y tensión política provocada por Alberto Núñez Feijóo, la respuesta en la calle a su estrategia ha sido raquítica", señalan fuentes oficiales de Ferraz.

El PSOE sostiene que Feijóo "no ha logrado reunir ni 45.000 personas en la plaza de España", a pesar de que el PP presume tener más de 800.000 militantes y ha traído a simpatizantes en autobuses desde distintas regiones.

"Con un lema vergonzoso y unos discursos sonrojantes, hoy ha quedado claro que ni Feijóo entiende España, ni España quiere a Feijóo", afirman los socialistas. Y rematan que "el apellido que acompaña a Alberto desde julio de 2023 es fracaso".

Por su parte, el equipo de Feijóo replica que "un PSOE herido ha intentado hacer de menos la capacidad de convocatoria del Partido Popular, que ha juntado en las calles de Madrid a más de 100.000 personas".

"El ridículo es total", señalan los populares, "hasta la propia Delegación del Gobierno reconoce que en esta manifestación ha habido más personas que en otras ocasiones".

La dirección nacional del PP cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "no solo tiene problemas con Page y con Madina, sino que también tiene problemas de coordinación con Ferraz".

Durante el acto celebrado este domingo, Feijóo ha retado al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, deje de esconderse, mentir y huir", ha dicho el líder del PP, "ríndase a la democracia, convoque elecciones y pregunte a los españoles si quieren un Gobierno de Koldos, Leires y Jésicas o un Gobierno de gente honrada y decente".

"España está cansada, pero no está rendida", ha indicado el dirigente popular, quien se ha dirigido al presidente del Gobierno que "se esconde. Aquí está un país que no lo hace, frente al Gobierno que nos miente, aquí estamos los españoles que no nos callamos", ha proclamado.

Feijóo ha considerado que cualquier político "decente" convocaría elecciones para salir de la actual situación de colapso y parálisis del Gobierno.

Pero ha asumido que "no escogerá esta salida honrosa quien lleva tantos años con deshonor", ha dicho en alusión a Pedro Sánchez.

Pese a ello, se ha mostrado convencido de que "los españoles van a acabar con esta degradación. No lo hagamos enfadados, aunque lo estemos, ni con furia, aunque nos lo pida el cuerpo", ha señalado, sino "con grandeza, uniendo a la mayoría silenciosa que ha dejado de serlo cívicamente".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado las cesiones realizadas por el Gobierno a los partidos independentistas de los que depende, bajo la coartada de la "España plurinacional".

"España no es plurinacional", ha señalado la presidenta madrileña, "no somos extranjeros en nuestra casa".

Y ha denunciado el "negocio corrupto" de los partidos nacionalistas que "han expulsado todo el español, viviendo del español para fabricar nuevas identidades".

La imagen que mejor retrata la España actual, ha lamentado, es la vivida el pasado miércoles en un hotel de Madrid, cuando la fontanera de Ferraz Leire Díez huyó ante la presencia del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.

"La de la fontanería pegándose en directo con las cloacas", ha relatado Ayuso, "esa foto destapa operaciones de Estado cutres, tramas contra empresarios, jueces, funcionarios y todos los que hacen su trabajo, destapando la corrupción del Gobierno".