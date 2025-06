Alberto Núñez Feijóo ha agradecido en un video a los manifestantes que se han desplazado hasta Madrid para participar en la convocatoria de este domingo, que arrancará a las 11:00 horas: "Hoy nos movilizamos todos y nos movilizamos por la decencia, por la democracia, por el cambio que necesita España".

"Gracias, porque hoy llenar las calles de Madrid representando a millones de españoles que están hartos de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanta infamia. Gracias, porque hoy cada uno de vosotros hará que se escuche la voz de su país. Un país que no se rinde, que no baja la cabeza, que no se conforma y que quiere acabar con el sanchismo de una vez y para siempre", ha añadido.