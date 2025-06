Feijóo a Sánchez ante cerca de 100.000 personas: "Ríndase a la democracia. España está preparada y yo estoy listo"

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo al presidente Pedro Sánchez que se "rinda a la democracia y convoque elecciones", para que los ciudadanos puedan elegir a un "Gobierno decente".

Feijóo ha pronunciado estas palabras en la concentración convocada por el PP bajo el lema "mafia o democracia", que ha reunido a cerca de 100.000 personas en la plaza de España de Madrid

Los asistentes han abarrotado las calles aledañas de Gran Vía y Princesa, aunque la Delegación del Gobierno ha reducido esta cifra a 50.000.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida han tomado también la palabra en el acto, que ha contado con la presencia de los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los principales barones autonómicos del partido.

"Señor Sánchez, deje de esconderse, mentir y huir", ha reclamado Feijóo dirigiéndose al presidente del Gobierno, "ríndase a la democracia, convoque elecciones y pregunte a los españoles si quieren un Gobierno de Koldos, Leires y Jésicas o un Gobierno de gente honrada y decente".

"España está preparada y yo estoy listo", ha añadido el líder del PP, "solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles".

Feijóo ha insistido en que la situación actual obliga a trascender las siglas y los intereses de partidos, por lo que ha animado a todos los españoles a sumarse a una "revolución" de "todos ciudadanos honestos y libres", en defensa de la democracia y la convivencia.

"A mí no me sobra ningún español", ha dicho el líder del PP, "creo en una nación sin muros, juntos vamos a derribar los muros para construir los puentes de la honestidad, la cordialidad, la decencia, el diálogo".

Y ha advertido que España no necesita en estos momentos "un frente de la ira. España no necesita revancha, sino concordia".

A su juicio, el país precisa salir cuanto antes, con unas elecciones democráticas, de una situación en la que "el Gobierno lo ha manchado todo, la política, las instituciones del Estado, la separación de Poderes, la libertad de expresión y la convivencia".

"Lo ha llenado de corrupción, de cloacas y mentiras", ha dicho tras aludir a los recientes escándalos, como el de la fontanera Leire Díez o el caso Ábalos.

Por ello ha advertido al presidente Pedro Sánchez de que "España no es un cortijo y los españoles no somos sus siervos. Somos un país limpio y decente con gente honesta. Somos una sociedad viva, valiente y comprometida".

Sólo una palabra, "Democracia", aparecía en el atril en el que han tomado la palabra los tres oradores. "¡Pedro Sánchez dimisión!", ha sido el grito más coreado por los presentes Entre un mar de banderas españolas, sólo han aparecido algunas banderolas del PP.

Feijóo había insistido en que se trata de un acto "sin siglas", abierto a todos los españoles que quieren acabar con el actual panorama de corrupción e inestabilidad políticas.

Pese a ello, Santiago Abascal anunció que Vox no se sumaría a la convocatoria, por considerar que se trata de un acto de partido.

A él ha parecido dirigirse Feijóo, cuando ha recalcado que "hace tiempo que esto no va de siglas, esto va de decencia, dignidad democrática y España. Ojalá el resto de líderes lleguen a entenderlo pronto".

"España está cansada, pero no está rendida", ha indicado el dirigente popular, quien se ha dirigido al presidente del Gobierno que "se esconde. Aquí está un país que no lo hace, frente al Gobierno que nos miente, aquí estamos los españoles que no nos callamos", ha proclamado.

