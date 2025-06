El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que "en el interior" de la reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada este pasado viernes hubo "un clima respetuoso" aunque asume que no sirvió para "llegar a acuerdos".

El líder catalán hace un balance "positivo" de la Conferencia: "No usaría el calificativo 'fracaso'. No hubo acuerdos pero la celebración en sí es importante. Cada uno expuso sus puntos de vista y, aunque no fue posible alcanzar acuerdos, sirvió para constatar que hay problemas que compartimos, como el de la vivienda", ha dicho Illa en una entrevista en Onda Cero.

"Tenemos puntos de vista distintos pero hay respeto en nuestras conversaciones. Es normal que haya diferencias de opiniones porque somos un país plural. Hay que resolver estas diferencias para llegar a acuerdos, sino los ciudadanos nos darán lo que merecemos", ha añadido.

También ha recalcado la "importancia" de que "se pudieran usar las lenguas cooficiales": "Todos atendieron respetuosamente excepto la presidenta de Madrid", Isabel Díaz Ayuso, que abandonó la reunión cuando Illa intervino en catalán.