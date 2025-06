El Senado abrirá una comisión de investigación sobre todas las residencias de España durante la covid, tras los ataques a Ayuso

El Senado va a recoger el guante lanzado por Isabel Díaz Ayuso y pondrá en marcha una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de covid.

El senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha manifestado su intención de poner en marcha esta comisión, después de que la izquierda haya reactivado las críticas hacia la presidenta madrileña por lo que llama los "protocolos de la vergüenza"

Concretamente, Serrano asegura que están “viendo el encaje posible” de esta comisión, pues actualmente la Cámara ya tiene abiertas otras, como la del caso Koldo, y pronto pondrá en marcha la del apagón.

Fue la propia presidenta Ayuso la que lanzó la propuesta la semana pasada, después de que se hayan abierto dos causas judiciales donde están imputados ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por los citados protocolos.

Hasta ahora, la Justicia siempre ha dado la razón a la Comunidad de Madrid en denuncias anteriores. Exactamente, en "62 sentencias", según la presidenta regional.

Ayuso sugirió que debían de investigarse las muertes en residencias durante la pandemia en otras comunidades donde sí se aplicaron unos protocolos que, según asegura, la Comunidad de Madrid no tuvo.

“Como bien dice la presidenta, si hay que investigar sobre lo que ocurrió en la pandemia en las residencias, desde luego que podemos investigar, y mucho”, asegura el senador y mano derecha de Ayuso.

Serrano ha recordado, no obstante, que el Gobierno da "mucho trabajo" al Senado y por eso ha bromeado pidiendo al PSOE que "delincan más lento, porque es que no nos da tiempo a seguirles".

El secretario general del PP de Madrid ha salido en defensa de Isabel Díaz Ayuso asegurando que es "una vergüenza" lo que está haciendo "la izquierda política y mediática" con la gestión de las residencias madrileñas.

Desde el Partido Popular cuestionan la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid porque la jueza que está instruyendo el caso es María Isabel Durántez, "que fue directora general" en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Yo no voy a opinar, yo no soy como el PSOE, que señala a jueces o manda a gente a buscar cosas de los jueces", ha dicho Serrano, que no obstante apunta que la Fiscalía "depende de quien depende".

En lo que respecta a los ataques de la izquierda contra Ayuso por la gestión de la covid, Serrano afirma que Sánchez trata a los gobernantes de Madrid y Valencia como "responsables" y "poco menos que asesinos" de las víctimas de la pandemia o la dana, pero "le importan un carajo" los fallecidos en residencias de otras regiones o, por ejemplo, los del reciente siniestro minero en Asturias.

Sobre cómo debería de ser la comisión de investigación del Senado poco se sabe.

Ayuso ya reclamó que se pusiera en el foco la gestión del Ministerio de Sanidad, así como las decisiones tomadas en comunidades como Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón o Castilla-La Mancha.

"En esas regiones hubo protocolos generalizados, no se duplicaron las camas de hospitalización ni se multiplicaron las UCI, como sí hizo la Comunidad de Madrid. ¿Por qué esas vidas importan menos que las de Madrid?", preguntó.