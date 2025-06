Pedro J.: "Moncloa y Ferraz intentan cambiarnos la bolita de la corrupción de cubilete como si fuéramos paletos"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha denunciado la "trama que han montado en Moncloa y Ferraz para sustituir la realidad de la corrupción en el PSOE por la fantasía de la corrupción en la UCO y el PP".

Así se ha manifestado este jueves durante su intervención en la tertulia de El programa de AR, en la que ha analizado la comparecencia de Leire Díez y las "maniobras de distracción" lideradas por algunos ministros para redirigir el foco de los escándalos que afectan al Gobierno y al PSOE.

"Que los árboles no nos impidan ver el bosque, dijo el domingo el ministro Oscar López. Pero todos estos personajes son árboles del bosque y López es uno de los puntales de la trama", ha arrancado Pedro J. Ramírez, que ha lamentado el intento de operación de "cambiar la bolita de cubilete como si los españoles fuéramos paletos a los que se puede timar con el truco de que la bola va más rápida que la vista".

El director de EL ESPAÑOL ha repasado los acontecimientos de los últimos días, desde que se filtró el bulo de la falsa bomba lapa que pedía colocar el capitán Bonilla en los bajos del coche de Pedro Sánchez hasta la entrega este jueves a la Fiscalía del pen drive de la "fontanera freelance" Leire Díez que depositó en Ferraz y que contendría información sobre la supuesta corrupción de la UCO.

"Esa trama de timadores incluye también a la portavoz del Gobierno [Pilar Alegría], la vicepresidenta primera [María Jesús Montero], Santos Cerdán, la fontanera freelance y este empresario imputado por estafa Javier Pérez Dolset", ha enunciado Pedro J. Ramírez.

"Todo lo que ha ocurrido en este intervalo han sido esas maniobras de distracción de las que se valen los trileros: las aparatosas acusaciones contra Bonilla, la visita de Leire a Ferraz, el encuentro con Santos Cerdán, la baja temporal, la comparecencia intempestuosamente interrumpida por Aldama y el desfile por lo platós en nombre de esa supuesta asociación de víctimas de la UCO y las cloacas del PP", ha continuado.

El periodista ha pedido estar alerta contra los engaños: "Al final de lo que se trata es de hacernos creer que la corrupción no son las comisiones por las mascarillas de Ábalos y Koldo o por las obras públicas vinculadas a Santos Cerdán, que la corrupción no es la contratación de las novias del ministro o del hermano del presidente, que la corrupción no son los 500.000 euros que presuntamente pagaron los Hidalgo por el rescate de Air Europa, sino que la corrupción es la persecución a la que la policía patriótica del PP somete a los honrados socialistas".

Pedro J. Ramírez ha opinado que la trama estaba "muy bien diseñada dentro de lo chapucero de alguno de los protagonistas" y a pesar de los "errores tan burdos" como "transcribir de manera deliberadamente manipulada la conversación del capitán Bonilla con su confidente".

El director de EL ESPAÑOL también ha lamentado que desde "la mesa del Consejo de Ministros" se intente hacer "comulgar con la rueda de molino de que el cielo no es azul sino amarillo": "Se aferran a la mentira porque sino no podrían seguir con la criminalización del capitán Bonilla, del teniente coronel Balas, del fiscal Grinda...".

"Los españoles ya no somos esa sociedad semianalfabeta a la que con unos cubiletes se le puede hacer el juego de que la bolita está debajo del tricornio y no debajo de Ábalos y Koldo", ha concluido. "No va a colar, pero el campo ya está enfangado. Al fin hemos descubierto que la máquina del fango existe".