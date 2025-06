Dimite la consejera asturiana de Educación tras la multitudinaria manifestación del profesorado del domingo

La consejera asturiana de Educación, Lydia Espina, ha anunciado este lunes su "decisión irrevocable" de dimitir tras la multitudinaria manifestación que se celebró este domingo en el centro de Oviedo, en la que miles de docentes exigieron mejoras salariales y laborales, y ante el inicio de una huelga indefinida en todas las etapas educativas no universitarias.

En una carta remitida al presidente del Principado, Adrián Barbón, Espina ha admitido que "los acontecimientos que se han venido desarrollando en las últimas semanas", en las que los sindicatos realizaron varios paros y protestas, le han supuesto "un enorme desgaste emocional y personal que ha llegado a su límite".

"Siento que el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal. Y se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto que todos y todas merecemos. Esto es algo que resulta imprescindible para avanzar en pro de ese objetivo común que es mejorar la educación pública", ha manifestado Espina, según recoge Efe.

La hasta ahora consejera ha considerado que en estas circunstancias no puede ser parte de una solución de la que se ha mostrado "convencida" que terminará por alcanzarse.

La manifestación convocada este domingo por todos los sindicatos docentes, que este lunes inician un paro indefinido, congregó en el centro de Oviedo a unas 30.000 personas según los organizadores y a unas 19.000 según la Delegación del Gobierno.

La dimitida consejera ha reconocido que ha cometido errores, "como los comete cualquier ser humano", pero ha defendido que "nunca he tomado una decisión para agraviar o despreciar a nadie". "Todas mis decisiones han tenido como objetivo reforzar un sistema educativo que potenciara las capacidades de todo el alumnado", ha subrayado.

Espina ha destacado la importancia de actuar "desde la empatía y el respeto a todas las personas". "Con el corazón en la mano, en todas las facetas de la vida hay que actuar desde la humanidad", ha manifestado.

La consejera ha expresado su orgullo por el sistema educativo público asturiano, al que ha definido como "el patrimonio más valioso" de la comunidad. "Lo hemos construido entre todos, por encima de cualquier interés particular, pensando siempre en nuestros niños, niñas y jóvenes", ha dicho, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo, "sin cuyo apoyo no hubiera podido asumir esta gestión", y para su familia, que le ha brindado "complicidad, paciencia y respaldo" durante su mandato.

A pesar de la tristeza, Espina ha manifestado su esperanza en que "cuando cese el ruido, se pueda reconocer todo el trabajo desarrollado". "He visto cómo se fortalecía nuestro sistema educativo y me he sentido parte de ese proceso", ha añadido.

Finalmente, ha agradecido al presidente Adrián Barbón "la confianza depositada" y le ha trasladado su dimisión "hablándole desde el corazón y la convicción", mostrando su seguridad de que comprenderá sus razones.