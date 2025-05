Alemania, Francia e Italia dieron portazo al catalán en la UE, pero el Gobierno y sus socios acusan al PP de boicot

La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez para oficializar el catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea sufrió este martes su mayor revés.

El Consejo de Asuntos Generales celebrado en Bruselas retiró el asunto del orden del día tras constatar la existencia de un bloque sólido de ocho países en contra, encabezado por Alemania, Francia e Italia.

La presión diplomática desplegada en las últimas semanas por el Ejecutivo español no ha surtido efecto.

Ocho países expresaron su oposición explícita a la propuesta de modificar el Reglamento nº 1/1958, que regula el régimen lingüístico de la UE: además de los tres grandes, también Finlandia, Eslovaquia, República Checa, Croacia y Austria mostraron su negativa explícita en la reunión.

Según varias fuentes comunitarias consultadas por EL ESPAÑOL, Alemania fue la más dura. Su delegación llegó a advertir que ejercería el veto individual, en caso de ser necesario, si se forzaba una decisión, lo que equivaldría a tumbar casi definitivamente la iniciativa.

Y no era la única: los tres países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), así como Bulgaria y Chipre, se mostraron contrarios o llenos de reservas, aunque no llegaron a pronunciarse formalmente. Ya se había retirado el asunto del debate.

De hecho, la delegación de Chipre ya había expresado su incomodidad al llegar al Consejo. Unas dudas que, según otras fuentes, se habían acentuado tras las presiones ejercidas por España en los últimos días.

En los pasillos de las instituciones europeas bruselenses se comentaba que el Gobierno español había recurrido a tretas y advertencias para sumar apoyos: desde vincular el respaldo de Hungría a cuestiones migratorias hasta sugerir a los bálticos que el compromiso español en el flanco este debería "ser correspondido".

Fuentes oficiales de Exteriores negaron a este periódico tal extremo. "El compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional. No está y nunca ha estado en cuestión".

Pero otra fuente comunitaria lo resume así: "España ha molestado mucho con este asunto, yendo a lo bestia y con formas chulescas. Y todo por una causa que aquí ya se entiende como una necesidad interna del Gobierno, no como un asunto de interés nacional".

De hecho, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ni siquiera asistió a la reunión. Una ausencia que fue leída como un reconocimiento de la derrota antes de empezar.

Los números no cuadran

Aun así, tras la sesión, Albares aseguró que "ya sólo quedan siete países en contra y tenemos 20 a favor". Pero sus números no cuadran con las posiciones manifestadas durante la jornada, según múltiples fuentes europeas.

"Lo que ha ocurrido", explican en Bruselas, "es que España se ha topado con un bloque muy duro a la contra, y ha tenido que desistir antes siquiera de que se abriera un debate real".

Porque el debate de contenido que buscaba España "para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda", nunca se celebró.

El punto fue retirado antes de someterse a votación y, como recogen las conclusiones oficiales del Consejo, "los ministros mantuvieron un constructivo intercambio de opiniones y decidieron seguir trabajando en la solicitud española".

El fracaso de la iniciativa se produce tras casi dos años de promesas del PSOE a Junts, que exigió como condición para apoyar la presidencia de la socialista Francina Armengol en el Congreso, en agosto de 2023.

La concesión que requería reformar los Tratados Europeos, un proceso complejo, lento y que exige unanimidad.

Feijóo antigallego

Desde el PP Europeo se toman a broma la acusación del Ejecutivo de que ha sido el partido de Alberto Núñez Feijóo el que ha saboteado la operación.

"Eso es tanto como decir que Feijóo desde la oposición tiene más peso en el Consejo Europeo que Sánchez como presidente… es absurdo y es mentira", señala un alto cargo popular en Bruselas.

El propio Feijóo respondió el lunes en rueda de prensa: "En 14 años al frente de la Xunta, casi todo lo que dije fue en gallego. ¿Cómo no voy a defender las lenguas de mi país?".

Pero añadió que no está claro que sea legal aprobar el cambio en el CAG, ni que tenga sentido "gastar 120 millones de euros al año en eso".

Fuentes del PP insisten: "No hay ningún documento, correo o contacto con gobiernos extranjeros. No hay pruebas, porque no hay maniobra. Lo que sí hay es un Gobierno desgastado, que ya no tiene influencia en Europa".

Desde Moncloa, sin embargo, se ha lanzado una ofensiva política para culpar al PP del descalabro.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, acusó a Feijóo de "no querer el gallego", y el presidente catalán, Salvador Illa, dijo que el líder del PP "se inhabilita para gobernar España y ayudar a construir Europa".

La paradoja es que esa acusación de "deslealtad a España" viene también de Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia desde el golpe independentista de 2017. En un mensaje en redes sociales, culpó al PP del "fracaso español" en Bruselas. Aunque las pruebas brillan por su ausencia.

Senyor @NunezFeijoo, les lleis estan per complir-les o això només és per als catalans? Ho dic perquè hi ha una llei orgànica vigent, la de l'Estatut, que obliga els governs català i espanyol a "emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català a… https://t.co/NApJgPRtRO pic.twitter.com/vJ4x3vtc2v — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) May 27, 2025

De hecho, la única declaración que ha alimentado la teoría de la conspiración fue la del líder del PP catalán, Santi Rodríguez, quien admitió el jueves contactos con "otros partidos europeos" para explicar la posición popular.

Una "metedura de pata", reconocen fuentes del partido, porque ha dado munición a Moncloa y a Junts.

Descreimiento en Sánchez

A todo ello se suma el creciente malestar en Bruselas con la diplomacia española.

Albares ha pedido a los nuevos diplomáticos que trabajen para que las tres lenguas logren oficialidad. Pero cada vez más capitales entienden que el asunto no responde al interés general de España, sino a la "supervivencia parlamentaria" de Sánchez.

Y se preguntan, además, por qué España sólo se compromete a financiar un año de implementación. "Sin Presupuestos, no hay manera de prometer más", explican en la UE.

Finlandia, uno de los países que se opuso este martes, explicó en la reunión que no puede aprobar el reconocimiento mientras no se resuelvan las dudas jurídicas sobre la compatibilidad con los tratados. Y países como Alemania y Chipre tienen un problema con la lengua turca, así como los bálticos con el ruso.

Según el resumen oficial del Consejo, el asunto volverá a tratarse en junio. Pero fuentes comunitarias consideran que no hay opciones reales. "Porque todos aquí saben que el siguiente Gobierno no apoyará esta iniciativa".