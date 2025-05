Israel contra Sánchez por llamarle "Estado genocida": convoca a la embajadora a una "reunión de reprimenda"

El Gobierno de Israel ha convocado a la embajadora de España en Jerusalén a una "reunión de reprimenda" en la sede del Ministerio de Exteriores, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificara "Estado genocida" en el Congreso.

Un portavoz oficial del Ministerio que dirige Gideon Sa'ar ha confirmado a este periódico que "tras las duras declaraciones del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez", la embajadora española, Ana María Salomón, "ha sido citada a una reunión de reprimenda en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén", este jueves.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores español fueron consultadas por este diario, pero prefirió no hacer comentarios. Del otro lado, fuentes israelíes destacan el hecho de que las palabras de Sánchez se pronunciaran en el Congreso, como una escalada en el enfrentamiento que mantienen ambos Gobiernos.

Desde la visita del presidente español, en noviembre de 2023 a Benjamin Netanyahu y su rueda de prensa ante la frontera de Rafah, entre el territorio de Gaza y Egipto, el Ejecutivo de Israel ha expresado en numerosas ocasiones su malestar con el español.

Sesión de control

Durante la sesión de control de este miércoles, el presidente del Gobierno debido contestar a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.

Pedro Sánchez llama "Estado genocida" a Israel, en la sesión de control.

En un pasaje del intercambio, Sánchez se defendió de haber engañado a sus socios parlamentarios por el contrato de compra de balas a una empresa israelí en los siguientes términos: "Nosotros no comerciamos con un Estado genocida, no lo hacemos, y el otro día explicité de qué estábamos hablando, porque hay cosas que no se ajustan a la verdad".

Sánchez emprende una gira internacional a finales de esta semana con el conflicto en Oriente Próximo como principal asunto en cartera. El presidente buscará apoyos en las cumbres de la Comunidad Política Europea y de la Liga Árabe que se celebrarán respectivamente en Tirana y Bagdad, a un proyecto de resolución en la ONU que está impulsando España con el fin de lograr una solución a la situación en Gaza.

Este viernes, Sánchez participará en Albania en la reunión de la Comunidad Política Europea, que agrupa a los líderes de la Unión Europea y a otros Estados que no forman parte del club comunitario. El sábado se desplazará a Irak por invitación de la Liga Árabe para intervenir en la cumbre de esta organización.

Aunque en ambas citas se abordarán asuntos diversos, la situación en Gaza es una de las prioridades para el jefe del Ejecutivo, según fuentes del Gobierno. Desde Moncloa se subraya que la comunidad internacional debe actuar ante el agravamiento de lo que está viviendo la población de la Franja.

La intención es visibilizar lo que consideran el liderazgo de España en la búsqueda de un futuro para Palestina fundamentado en la solución de los dos Estados.

Sin embargo, desde el entorno del Gobierno israelí se descarta cualquier aproximación de España desde hace ya más de dos años, dada la grave crisis diplomática y política entre ambos Gobiernos, por la beligerancia de Sánchez con Benjamin Netanyahu por su ofensiva de respuesta a los salvajes atentados de Hamás, el 7 de octubre de 2023.

La crisis se agravó hace ahora un año, cuando el Gobierno de Sánchez reconoció Palestina como Estado, el grupo terrorista le felicitó públicamente e Israel retiró a su embajadora en Madrid.