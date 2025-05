Feijóo dice que obligaría a las eléctricas a prolongar la vida útil de las centrales nucleares "por interés nacional"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este miércoles que obligaría a las eléctricas a prolongar la vida útil de las centrales nucleares "por interés nacional" y ha defendido que desde el Gobierno se debe ejercer "la tutela de la seguridad energética" en su país, "le guste o no le guste a las eléctricas".

"Si considero que para mi país es fundamental tener energías nucleares, le obligaré a prorrogarlas, por supuesto. Esto de que aquí decido lo que hago o lo que no hago... Usted decide lo que hago o lo que no hago, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad nacional", ha subrayado Feijóo en una entrevista en La Brújula de Onda Cero, recogida Europa Press.

Al respecto, el jefe de la oposición ha defendido esta obligación a las eléctricas, si se diera el caso, por "interés nacional" y ha señalado que no admitirá que una empresa eléctrica le diga que apagará una central nuclear argumentando su "iniciativa privada" si este cierre afecta al "21% del total de la energía".

Fernando Sánchez Europa Press Sánchez camufla su falta de respuestas sobre el apagón y el AVE con una virulenta diatriba contra Feijóo

"Yo no pongo en riesgo un apagón en mi país simplemente porque a una empresa no le entre", ha subrayado Feijóo, que ha insistido que esta decisión no se trataría de una "intervención" desde el Gobierno en la empresa privada, sino de asegurarse "la estabilidad energética de nuestro país". "No estamos interviniendo. La energía y la prestación de energía es una actividad regulada", ha indicado.

Renovable y nuclear, compatibles

Feijóo ha recordado que España sufrió un apagón, el primero de su historia, y que el jefe del Ejecutivo "dice que no sabe por lo que ha sido, pero sí sabe que el Gobierno no tiene ninguna responsabilidad". "Un poco de respeto hacia los ciudadanos. Es lo mínimo que podemos pedir", ha enfatizado.

En este sentido, ha acusado al Ejecutivo de ignorar los avisos de los expertos en los meses anteriores al apagón. "Con el incremento de las renovables se necesitan establecer unos mecanismos distintos de seguridad de la red eléctrica y los sistemas de seguridad de los tendidos eléctricos (…) El Gobierno no ha hecho caso a nadie", ha sentenciado.

El líder de los 'populares' también ha defendido que la energía renovable es "perfectamente compatible" con la nuclear, que esta última da "soporte", según ha explicado, y "seguridad y estabilidad al sistema para que no se caiga".

Por ello, ha insistido en alargar la vida útil de las centrales nucleares como "se está ampliando en toda la Unión Europea", a la vez que ha recordado a Pedro Sánchez que el PSOE extremeño es partidario de continuar con la actividad en Almaraz y se ha manifestado junto a la presidenta regional, María Guardiola.

A su vez, ha señalado que él no ha hablado "de quitar un impuesto" a las nucleares, como le acusa Pedro Sánchez, sino de prorrogar la vida de estas centrales y, después, "ya se podría hablar" de otras cuestiones como los impuestos.

Sánchez "dejó sola" a Valencia

En esa misma entrevista, el líder popular ha sido preguntado por la situación que está viviendo el Gobierno valenciano y la gestión de Carlos Mazón tras la dana, y ha recordado que el presidente de la Generalitat "no está siendo investigado". A su vez, ha reprochado a Sánchez, haber "dejado solo" al dirigente valenciano y no haber "dado ni un euro" al Ejecutivo de Valencia tras la catástrofe.

"Que yo sepa el señor Mazón no está siendo investigado. Las partes han pedido investigarle pero de momento no está siendo investigado. Esto es lo que le puedo decir con el sumario y con la información que tenemos en este momento", ha declarado. También ha pedido que se investigue la causa "hasta el final", si bien ha remarcado que hay "un sumario abierto" que tiene que discurrir y se verá "lo que ocurre".

"Ni la administración del Estado ni la administración de Valencia han estado la altura (...) Y dado que no podemos devolverle la vida a las personas que la han perdido al menos les debemos que se investigue esto hasta el final", ha sentenciado, recalcando que su "tabla de exigencia no es la del señor Sánchez".

"El señor Mazón cesó a dos miembros del Gobierno, compareció en la Cámara, abrió una comisión de investigación y condicionó su futuro político a la reconstrucción de Valencia", ha defendido, pidiendo así "un poco de rigor" puesto que, en su opinión, Sánchez no debe "dar clases" a otro dirigente político cuando "es el manual de lo que no se debe de hacer".

"Sánchez perdería unas elecciones"

Sobre las relaciones entre PP y Vox, Feijóo ha reiterado que "las actitudes, las conversaciones, las redes y las manifestaciones" de los de Santiago Abascal "parece que hacen una oposición al Partido Popular", admitiendo eso sí un distanciamiento entre ambas formaciones.

"Yo lo que hago es una oposición a Pedro Sánchez. Mi objetivo es que el presidente del Gobierno y el partido de Gobierno cambien en mi país. Ese es mi principal objetivo", ha señalado, asegurando que aunque "queda mucho todavía para las elecciones generales" está "convencido" que "llegado el momento todos los ciudadanos que quieran que Sánchez se vaya, unan el voto en una papeleta del PP".

Con ello, ha aseverado que "aunque todavía el partido no ha acabado", si Sánchez no convoca elecciones es "porque se iría del Gobierno y perdería la presidencia del Gobierno". "Su obsesión es conseguir un día más, una semana más, un mes más, y así estar un tiempo más vegetando en la presidencia del Gobierno", ha concluido.