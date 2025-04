El 73% quiere que las mujeres puedan ser sacerdotes en plena igualdad con los hombres

Los españoles son partidarios de que, en la nueva etapa que abrirá el sucesor del papa Francisco, las mujeres puedan desempeñar las mismas funciones que los sacerdotes y la Iglesia católica reconozca las bodas entre homosexuales y el derecho a la eutanasia.

Tres de cada cuatro españoles (73%) consideran que las mujeres deberían poder consagrarse como sacerdotes, en plena igualdad con los hombres, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La Iglesia católica se ha mantenido inamovible sobre esta cuestión durante siglos, basándose en los Evangelios: los 12 apóstoles elegidos por Jesús eran hombres, por lo que considera que sólo ellos deben administrar los sacramentos.

Según el sondeo de SocioMétrica, los españoles apoyan de forma muy amplia la posibilidad de que las mujeres puedan ejercer la misma función que los sacerdotes.

Esta opinión es mayoritaria en casi todo el espectro político, pero especialmente elevada entre los votantes del PSOE (89%), Sumar (93,2%), Podemos (99,2%) y de los partidos nacionalistas e independentistas (88%).

También el 72% de los votantes del PP respalda esta posibilidad. Sólo los votantes de Vox (el 49,5%) se oponen a que las mujeres puedan administrar los sacramentos en la Iglesia católica.

Tras el funeral de este sábado, el colegio de cardenales elegirá al sucesor del papa Francisco, que deberá marcar el nuevo rumbo de la Iglesia. Los encuestados por SocioMétrica consideran que es el momento adecuado para que la Iglesia católica se adapte a las nuevas inquietudes de la sociedad.

Casi la mitad de los encuestados, el 49,5%, cree que la Iglesia debería reconocer los matrimonios entre homosexuales (admitidos por la legislación española desde 2005), frente a un 42,6% que se muestra en contra.

En este caso, hay una mayor diversidad de opiniones. Mientras las mujeres quieren de forma mayoritaria (55,6%) que la Iglesia reconozca las bodas gays, el 51% de los hombres se opone.

También se manifiestan en contra de esta posibilidad la mayoría de los votantes del PP (52,7%) y, de forma más rotunda, los de Vox (74%).

En cambio, están a favor de que la Iglesia reconozca las bodas homosexuales, de forma muy amplia, los votantes del PSOE (72,6%), los de Sumar (89,5%), Podemos (72,5%) y de los partidos nacionalistas (72%).

Los mensajes lanzados por el papa Francisco resultaron revolucionarios en varios aspectos, aunque en ningún caso llegaron a romper con la doctrina de la Iglesia.

"Si una persona es homosexual y busca a Dios, y tiene buena voluntad”, dijo a preguntas de los periodistas, en uno de sus primeros viajes oficiales, "¿quién soy yo para juzgarla?”

Pero, en distintas ocasiones, consideró que los homosexuales no deben ser admitidos en los seminarios: “En la vida consagrada y en la vida sacerdotal", afirmó, "ese tipo de afectos no tienen cabida. Por eso, la Iglesia recomienda que las personas con esa tendencia arraigada no sean aceptadas al ministerio ni a la vida consagrada. El ministerio o la vida consagrada no es su lugar”.

Tampoco se apartó de la doctrina tradicional de la Iglesia cuando, en una conversación con periodistas tras su visita oficial a Bélgica, equiparó el aborto con un "homicidio": "se mata a un ser humano, a una vida humana", advirtió.

Y fue más lejos al afirmar: "Los médicos que se prestan a hacer esto, permitidme el término, son unos sicarios".

Este asunto también crea división entre los encuestados por SocioMétrica. El 43,3% cree que la Iglesia debe respaldar el "derecho al aborto", pero un porcentaje ligeramente superior, el 45,1%, se muestra en contra. Por tramos de edad, sólo los jóvenes de hasta 30 años respaldan mayoritariamente esta opción (59,1%).

También piden que la Iglesia respalde el "derecho al aborto" el 72,5% de los votantes del PSOE, el 76,3% de los de Sumar, el 62% entre los votantes de los partidos nacionalistas y el 52,8% de los de Podemos.

Pero rechazan por completo esta posibilidad el 62% de los votantes del PP y el 66% de los de Vox.

El derecho a la eutanasia fue regulado por Ley en España en 2021. Más de la mitad de los españoles, el 57,7%, considera que debería ser reconocido por la Iglesia católica, frente a un 32,8% se opone.

También en este caso, la medida cuenta con el rechazo de los votantes del PP (48%) y de Vox (60,4%).

En cambio, el criterio de que la Iglesia debe respaldar el derecho a la eutanasia es mayoritario en todos los segmentos de edad (alcanza el 66% entre los más jóvenes), así como entre los hombres y, en mayor medida, las mujeres (63,3%).

Así lo defiende también el 85,8% de los votantes del PSOE, el 82,8% de los de Sumar, el 91% de los de Podemos y el 71,7% de quienes votaron a partidos nacionalistas e independentistas.

Ficha técnica:

La encuesta ha sido realizada por SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán. Se han realizado 1.806 encuestas a españoles mayores de edad, extraídas de forma aleatoria de un panel representativo de la población española de n=10.000, entre los días 21 al 24 de abril de 2025, con equilibraje muestral según cuotas de sexo, edad y provincia de residencia. Posteriormente, se han reponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones municipales de mayo de 2023 y generales de julio de 2023. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3% para un intervalo de confianza del 95%.