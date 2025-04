El secretario de Institucional del PP y europarlamentario, Esteban González Pons, considera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido "desautorizado" por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al imponerle la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí y lo ha visto como otra "humillación" y "ridículo".

"¿Qué humillación hay a la que no le hayan sometido ya? ¿Qué ridículo hay que no haya afrontado? ¿Qué mentira hay en la que no se haya visto o qué inmoralidad le queda por afrontar?", se ha preguntado el eurodiputado del PP, que ha manifestado que no entiende por qué Grande Marlaska no ha dimitido con un "prestigio" que "ha caído en picado".

Pons ha vaticinado que Sánchez le acabará cesando a porque el ministro no tiene planes de dimitir.