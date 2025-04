Feijóo plantea que Sánchez y sus 22 ministros paguen "a escote" el contrato cancelado con Israel: 286.956 € cada uno

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado, este viernes, que Pedro Sánchez y sus 22 ministros paguen "a escote" el contrato de 6,6 millones de euros cancelado con la empresa israelí. "Yo no sé si el Consejo de Ministros debe pagarlo a escote, pero no permitiremos que lo paguen los españoles", ha advertido.

Si la idea sugerida por el líder de la oposición se sustanciara, cada uno de los miembros del Gobierno debería hacerse cargo solidariamente de una "responsabilidad patrimonial" por valor de 286.956,52 euros.

Feijóo, en todo caso, exige saber quién va a firmar la rescisión del contrato con la empresa israelí IMI Systems, porque "será responsable ante el Tribunal de Cuentas" de la responsabilidad patrimonial ante la denuncia "por menoscabo a los caudales públicos" que va a presentar su partido.

Para el PP, quien la asuma por escrito será "el responsable directo de la decisión" de cancelar el contrato ante la Administración y "deberá ser quien lo pague". Según Feijóo, "no debemos pagarlo los españoles" al haberse tomado esta decisión "por estrictos motivos políticos del señor Pedro Sánchez".

El contrato, licitado por el Ministerio del Interior para adquirir 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil, fue cancelado este jueves, mismo día en que se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, por orden directa del presidente del Gobierno, lo que provocó horas más tarde una escalada en la crisis diplomática con Israel.

Feijóo ha cargado duramente contra lo que considera una "decisión personal" del presidente del Gobierno, tomada "en contra de los criterios de la Abogacía del Estado" y motivada, no por el "interés general", como alega Moncloa, sino por una estrategia política.

"Los españoles no tenemos que pagar este error. Es evidente que los responsables que firmaron y luego decidieron rescindir el contrato deben asumir las consecuencias. Si alguien lo firma, que lo pague. No los ciudadanos", ha declarado.

Interés general o personal

En su comparecencia ante los medios, tras su participación en la lectura continuada del Quijote, el líder de la oposición ha denunciado que Sánchez "mintió en sede parlamentaria" al justificar la cancelación del contrato como una cuestión de Estado.

Feijóo ha asegurado que la decisión responde "únicamente a motivaciones personales" del presidente, y ha lanzado varias preguntas clave al Ejecutivo: "¿Por qué mintió? ¿Por qué se rescinde un contrato formalmente publicado en el BOE? ¿Y quién lo va a pagar?".

El presidente popular ha advertido que su partido denunciará el caso ante el Tribunal de Cuentas. "Esto es un aviso a navegantes. El que firme este expediente, sea el alto cargo, el interventor o el responsable de su resolución, tendrá que rendir cuentas", ha afirmado. "No vamos a permitir que la factura la pague el contribuyente".

"Hipocresía"

El Ministerio del Interior firmó un contrato con IMI Systems, filial del grupo estatal israelí Elbit, para la adquisición de munición de uso policial para la Guardia Civil. La rescisión del contrato ha desatado un conflicto diplomático con Jerusalén, que ha acusado al Ejecutivo español de "sacrificar la seguridad por razones políticas" y de "ponerse en el lado erróneo de la historia".

El fondo del problema, según fuentes consultadas, es que España no puede cortar totalmente las compras de material militar israelí sin poner en riesgo sistemas de armas clave que dependen de componentes, software o mantenimiento proveniente de ese país.

"Queremos saber cuántos chips, cuántas radios de comunicación, cuántos sistemas informáticos en nuestros carros de combate proceden de Israel", ha insistido Feijóo.

Rodrigo Mínguez Defensa informa por carta a Sumar de que ha cancelado la compra de armas a Israel pero que quedan contratos en vigor

De este modo, los populares pretenden demostrar la actitud "hipócrita" del Gobierno, que no es propia "de un país occidental serio y fiable", dado que ha firmado contratos por valor de más de 1.000 millones de euros con empresas israelíes de armamento en el último año y medio. Todo, a pesar de que tanto Sánchez como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Exteriores, José Manuel Albares, han afirmado públicamente en numerosas ocasiones que desde el 7-O de 2023 se habían suspendido todas esas operaciones.

Feijóo ha criticado la "doble moral" del Ejecutivo al romper contratos con Israel mientras mantiene relaciones comerciales con Rusia. "Es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras por comprar balas a Israel para la Guardia Civil sigan permitiendo la compra masiva de gas ruso. ¿Acaso Rusia no está en guerra, no hay una masacre en curso contra ciudadanos ucranianos?", ha preguntado.

En este sentido, ha recordado que el PP ha evitado siempre "ideologizar" la política de Defensa, respetando que está por encima de los debates partidistas. "Pero lo mínimo que pedimos es que España sea un país fiable, que respete sus contratos y no haga política exterior con el BOE", ha recalcado.

Marlaska y Díaz, señalados

Feijóo ha apuntado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que, si tiene "un mínimo de amor propio", debería presentar su dimisión. "Ha sido desautorizado. Ha seguido el criterio de la Abogacía del Estado, y el presidente le ha pasado por encima. Es una causa clarísima de cese", ha denunciado.

También ha advertido de que las justificaciones de la vicepresidenta segunda no se sostienen. La Abogacía del Estado advirtió expresamente de que la rescisión del contrato daría lugar a perjuicios económicos para España e indemnizaciones a favor de la empresa israelí. "Entre la capacidad jurídica de Yolanda Díaz y la de la Abogacía del Estado, me quedo con la Abogacía. Y ellos dijeron que no se podía rescindir sin consecuencias", ha zanjado.

Feijóo ha lamentado que España tenga un Gobierno "desorientado, ideologizado y sin rumbo". Y ha lanzado una advertencia directa: "Quien firme esto, que se prepare para rendir cuentas. No lo vamos a dejar pasar".