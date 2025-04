Dimite la consejera de Industria de Asturias por el accidente de la mina de Cerredo donde murieron cinco trabajadores

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Gobierno asturiano, Belarmina Díaz, ha anunciado este martes su dimisión con carácter "irrevocable" después de haber dado en el Pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente en la mina de Cerredo en la que murieron cinco trabajadores el pasado 31 de marzo.

La consejera ha señalado que presentó ayer por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde febrero, hace apenas dos meses.

No obstante, ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque "quería trabajar por y para Asturias" y que, aunque desde el accidente minero, el mayor del Principado en tres décadas, su único objetivo era "investigación, verdad y justicia", a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan sólo ejercer "un ataque permanente y personal" contra ella que ha dicho no merecer.

En un tenso pleno Belarmina Díaz ha acusado a PP y Vox de "utilizar políticamente" este accidente y de no tener "interés ninguno" en conocer lo que ocurrió de verdad. Además, ha revelado que "tendió la mano" al presidente del PP en Asturias, Álvaro Quiepo, para hablar y abordar juntos esta cuestión y no recibió respuesta.

"A ustedes no les importa por qué se produjo la explosión de grisú de Blue Solving, no les importa. Tan solo les interesa ejercer un ataque permanente y personal contra mi persona, que ni yo ni mi familia merecemos", ha dicho.

En su intervención en el pleno, Belarmina Díaz también ha anunciado que la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias ha solicitado autorización a la Policía Judicial y al juez que lleva el caso tomar declaración a los cuatro mineros heridos y los dos que resultaron ilesos en la mina de Cerredo.

"Si, como parece, en el tercer piso de la mina se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad para los trabajadores, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo, porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera", ha afirmado en Pleno.

También ha destacado que "desde el minuto cero este Gobierno ha actuado siendo además transparente en las decisiones que hemos ido adoptando, aportando detalles y compartiendo nuevas informaciones sobre lo ocurrido, con la prudencia necesaria sobre un suceso que sigue bajo investigación judicial y sobre el que aún pesan muchas incógnitas".

Extracción ilegal de carbón

El pasado viernes, los inspectores del Principado de Asturias confirmaron que el hallazgo de varios "indicios de extracción irregular de carbón" en la mina ante la existencia de dos huecos de más de 18 y 24 metros de longitud, en el nivel tercero de la explotación, el mismo en el que los murieron los cinco trabajadores.

Fue precisamente Belarmina Díaz, que hoy ha anunciado su dimisión, la que informó de ello en una comparecencia a petición propia ante el Parlamento asturiano para informar del accidente y las investigaciones que hay en marcha.

En la visita que los inspectores realizaron el pasado martes al interior de la mina se detectaron "indicios de irregularidades y actividades que no se ajustaban" a las licencias, que en ningún caso permiten a la empresa Blue Solving la extracción de carbón del nivel tercero.

Transcurridos casi dos semanas desde la explosión, la consejera aseguró que "lo ocurrido no puede ni va a quedar impune y se va a llegar hasta el final para saber lo que pasó, sin escatimar medios ni recursos". Ahora será otro consejero o consejera quien se hará cargo de esta situación.

"Sabemos que fue una explosión de grisú, pero desconocemos la fuente de ignición, qué causó la chispa, y por qué en una atmósfera con elevadas concentraciones de metano había 11 trabajadores en el piso tercero. Eso deberán determinarlo las diferentes investigaciones abiertas, entre ellas la investigación minera que están realizando nuestros técnicos", ha explicado este martes para destacar la "especial relevancia" de tomar declaración a los testigos del accidente.