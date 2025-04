Las 5 incógnitas sobre Jésica que el PP quiere despejar este lunes en el Senado: de los viajes oficiales a su "casita de novios"

Jésica Rodríguez, una de las amigas íntimas del exministro José Luis Ábalos, está citada a declarar este lunes ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo.

La investigación que dirige el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente indica que la trama corrupta le pagó durante dos años un apartamento de lujo en la Plaza España de Madrid, e incluso los estudios de odontología en una universidad privada.

Mientras mantenía una relación con Ábalos, Jésica estuvo cobrando de dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, sin ir a trabajar. El PP intentará esclarecer todas estas cuestiones, durante su comparecencia de este lunes ante la Cámara Alta.

1. El flechazo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, dejó claro este domingo que a su partido no le interesa en absoluto la "vida privada" de Jésica Rodríguez. Pero sí puede tener relevancia aclarar cómo conoció, en 2019, al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El asesor de Ábalos en el Ministerio, Koldo García, aseguró en septiembre de 2024 a este diario que Jésica era afiliada del PSOE y conoció al entonces secretario de Organización en un acto de partido.

Pero otros testimonios desmienten esta versión. Según informó EL ESPAÑOL, Jésica aparecía en aquellos años en catálogos de modelos y azafatas. Antes, había trabajado como "chica de imagen" en algunas discotecas madrileñas, que también ofrecen servicios de prostitución de alto standing a sus clientes.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indicaron que, en aquella época, Jésica residía en un piso compartido próximo al Puente de San Isidro y en la noche madrileña era conocida por aparecer junto a futbolistas en los reservados VIP de algunas discotecas.

2. Los viajes oficiales

El Ministerio de Transportes informó el viernes al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de que Jésica Rodríguez acompañó a Ábalos en 13 viajes oficiales, entre junio de 2018 y julio de 2021, aunque desconoce quién pagó ocho de ellos.

¿En calidad de qué viajaba Jésica junto al ministro? ¿Todos estos viajes fueron pagados con dinero público? Son dos de las cuestiones que el PP intentará esclarecer este lunes en el Senado.

Como informó EL ESPAÑOL, Jésica formó parte de la delegación oficial del Ministerio de Transportes, encabezada por José Luis Ábalos, que viajó a Moscú en agosto de 2019. En la documentación oficial aparece identificada como "asesora de Ineco", a pesar de que era una simple auxiliar administrativa de esta empresa pública.

Ambos se alojaron en el lujoso hotel Lotte-Plaza, de cinco estrellas, cuyas suites cuestan entre 500 y 1.000 euros por noche.

3. La "casita de novios"

¿Sabía Jésica que quien pagaba su apartamento de lujo en la Plaza España de Madrid era el empresario Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama, quien hacía negocios con varios ministerios gracias a su relación con Ábalos y Koldo?

"Esta será nuestra casita de novios", escribió Jésica en un mensaje el 4 de marzo de 2019, tras instalarse en la vivienda, que había sido elegida por su proximidad a la sede socialista de la calle Ferraz. Algo que debía facilitar sus encuentros con el entonces ministro y número dos del PSOE.

Sin embargo, más adelante Jésica comunicó a Koldo García, alarmada, que el propietario del piso se había quejado insistentemente de los retrasos que se producían en el pago del alquiler: "Yo no quiero ni creo que me merezca ni necesito que nadie me esté llamando para decirme que me vaya de la casa", se lamentó.

"Bastante incertidumbre es el no tener un puñetero sitio donde poder plantar el culo, como para encima que eso dependa de otras personas que no me cuentan ni la mitad", añadió en su mensaje dirigido a Koldo.

4. Enchufada en Ineco y Tragsatec

Jésica Rodríguez estuvo en plantilla de dos empresas públicas, gracias a la mediación de Ábalos y Koldo García: en Ineco (entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021 y en Tragsatec (entre marzo y septiembre de 2021).

En ambos casos, cobraba un sueldo público sin trabajar, tal como reconoció el pasado mes de febrero, en su declaración ante el magistrado del Supremo Leopoldo Puente.

Para intentar desmentir esta irregularidad, Ineco (que depende del Ministerio de Transportes) ha enviado al Tribunal Supremo un certificado en el que asegura que existen registros de control horario y partes de trabajo de Jésica Rodríguez que reflejan "3.684,23 horas trabajadas y asignadas a proyectos" entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021.

"No constan evidencias de accesos indebidos ni de suplantación de identidad", añade la empresa pública.

Ineco sostiene que las tareas desarrolladas por Jésica durante dos años consistieron en el registro de documentación, gestión de los expedientes para el cumplimiento de fases, seguimiento de incidencias en los expedientes o redacción de actas de diversas reuniones y comisiones.

Pero Jésica niega haber hecho ninguna de estas labores. Las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil indican que eran primero Koldo, y luego su hermano Joseba, quienes accedían al sistema para fichar por ella.

Había sido también Koldo García quien se dirigió a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para instarle a colocar a Jésica en la plantilla de Ineco. Como carta de presentación, le mandó por WhatsApp una foto de la joven en ropa íntima.

"No tengo ni puta idea de lo que se hace allí [Ineco], si tengo que decir que voy o si tengo que decir que no voy", reconoció Jésica en un mensaje de audio.

En su comparecencia de este lunes ante el Senado, tiene la oportunidad de aclarar si, además de falsear sus partes de trabajo, también se falseó el proceso de selección para contratarla en estas empresas públicas, de las que cobraba sin trabajar.

5. La "sobrina"

¿Cuál era la relación real entre Jésica Rodríguez y el entonces ministro Ábalos? Aunque se trata de una cuestión personal, es trascendental para entender por qué la red del empresario Víctor de Aldama le pagó un apartamento en la Plaza de España durante casi dos años, e incluso sus estudios de odontología en una universidad privada.

Los miembros del gabinete de José Luis Ábalos y los altos cargos de Adif, Ineco y Tragsa se referían a Jésica como "la sobrina del ministro", tal como ha informado EL ESPAÑOL.

Durante su comparecencia en el Senado, el presidente de Tragsa, Jesús Casas, reconoció que en documentos internos de la gerencia de su empresa Jésica aparecía como "la sobrina de Ábalos" y estaba asignada a la presidencia de Adif, que entonces ocupaba Isabel Pardo de Vera.

El propio ministro Ábalos, cuando acudió a la graduación de Jésica en la universidad, la presentó como su "sobrina".

En su declaración ante el juez, Ábalos aseguró que mantenía con Jésica una "relación monógama". Sin embargo, la documentación que está en poder del juez Leopoldo Puente indica que el entonces ministro le pagaba 1.500 euros diarios, cuando le acompañaba en sus viajes oficiales.

Jésica Rodríguez tiene la oportunidad de aclarar estas cuestiones este lunes, durante su comparecencia en el Senado. Sin embargo, es posible que se acoja a su derecho a no declarar, dado que los hechos son objeto de la investigación que dirige el magistrado Leopoldo Puente.

Como hizo el jueves la exmujer de Koldo, Patricia Úriz Iriarte, cuando acudió disfrazada, cubriéndose el rostro con unas gafas de sol y un pañuelo, a la misma comisión del Senado, ante la que se limitó a leer un breve comunicado de tres líneas.