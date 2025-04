Zapatero rechaza ahora un referéndum para Cataluña: "Crea más problemas que resuelve y divide a la sociedad"

La dependència d’Espanya mai no tanca el problema. Espanya mai no respecta la voluntat dels catalans, com va quedar perfectament clar en el referèndum de l’Estatut. Espanya roba les inversions a tot els catalans, perquè mai no inverteix allò que aprova invertir, i en canvi… https://t.co/LSzhC3TFie pic.twitter.com/faCQhYhWzt