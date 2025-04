Montero cuestiona que los médicos que salen de las universidades 'low cost' estén formados con "garantías"

La vicepresidenta María Jesús Montero ha dado un paso más este domingo en la cruzada del Gobierno contra las universidades privadas y ha puesto en duda que los médicos que salen de estos centros estén formados con suficientes "garantías" para que "podamos ponernos en sus manos".

Durante su participación en el Congreso del PSOE de Córdoba, Montero ha recalcado que el Gobierno no va a "permitir que proliferen universidades low cost, en donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado, de exigir menos esfuerzo a los alumnos".

Algo que puede provocar que no tengan "los estándares mínimos que permitan asegurar que el médico que se forma o el profesor que se forma tiene toda la garantía para que podamos ponernos en sus manos".

Por ello, ha señalado Montero, "es de sentido común" que el Gobierno exija a estos centros formativos privados unos estándares mínimos de calidad. Y ha lamentado que "nos llaman radicales por defender lo público".

Ya el pasado fin de semana, en otro acto del PSOE, María Jesús Montero denunció que "las universidades privadas son la mayor amenaza para la clase trabajadora", afirmó, ya que permite a los jóvenes con recursos "comprarse títulos" para competir con ventaja sobre el resto.

A continuación, el Gobierno anunció que va a endurecer los requisitos para autorizar nuevas universidades privadas, que sólo podrán operar si cuentan con al menos 4.500 alumnos matriculados.

María Jesús Montero también ha reprochado este sábado al presidente de la Junta de Juanma Moreno que no defienda a las mujeres andaluzas, a las que "nos critican más por nuestro acento", ha dicho.

Porque las mujeres andaluzas, ha aclarado, "nos sentimos muy orgullosas de hablar en andaluz, representar la cultura y la identidad de nuestra tierra".

"No tenemos que disimular ni el ceceo ni el seseo", ha abundado la vicepresidenta del Gobierno, "nos expresamos como sentimos, fruto de un pueblo trabajador que tiene orgullo de sus raíces".

Sin embargo, ha lamentado, el gobierno andaluz "nunca combate los estereotipos que tenemos los andaluces al norte de Despeñaperros. Y tampoco nos defiende", ha añadido, "cuando desde otra parte del PP piensan que somos de segundo nivel, gente analfabeta".

Hace tan sólo una semana, María Jesús Montero identificó al PP de Juanma Moreno con "la Andalucía de la pandereta y el folklore", frente a la "Andalucía inteligente, la trabajadora, la que tiene talento", que es la que representa el PSOE.

También ha dejado un recado para quienes han dejado caer que su acumulación de responsabilidades, como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, a la vez que líder del PSOE andaluz, suponen un hándicap.

Un argumento que incluso desde dentro del Gobierno se ha apuntado como justificación a sus polémicas declaraciones sobre la presunción de inocencia en el caso de Dani Alves.

"Cuando son mujeres son las que se concentran responsabilidades nos dicen que nos encontramos desbordadas, dispersas, que no sabemos donde tenemos que atender, como si nos faltara talento", ha lanzado, algo que, asegura, no solo es falso sino que no sucede cuando quien reúne diferentes cargos es un hombre.