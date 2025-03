La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado la noche de este lunes que su partido, Sumar, sí puede aceptar un aumento del presupuesto de Defensa, después de un debate sobre sus objetivos, pero nunca si se trata de un rearme.



"Nosotros somos gente seria, no vamos a decir no", respondió Díaz durante una entrevista en el programa La Noche en 24 Horas de TVE a la pregunta de si la posición de su partido es "de entrada no siempre", "o depende" a una propuesta del Gobierno de aumentar el gasto en Defensa.



Y puso como ejemplos, entre otros, que "las retribuciones del personal de la Armada española, vamos a votar a favor" y "todas las misiones humanitarias que tenemos en el mundo, les damos el visto bueno".



Pero también dijo que "hay elementos con los que nosotros tenemos disconformidad, que son puramente armamentísticos, y qué hacemos, votamos en contra y hacemos lo que tenemos que hacer, presentar observaciones y todo por escrito"