El 67% pide que suba el gasto militar a costa de otras partidas y el 80%, incluida la mayoría del PSOE, que lo vote el Congreso

La política española lleva ya semanas inmersa en el debate del aumento del gasto militar, aunque todavía no hay medidas concretas que expliquen cómo se materializará. A pesar de ello, las posiciones ya se van fijando y el 66,7% de los españoles considera que el aumento debe producirse a costa de otras partidas presupuestarias.

Así lo refleja el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL. Según la encuesta, además, hay una amplia mayoría de la sociedad (79,8%) que considera que cualquier aumento debe pasar por el Congreso de los Diputados. Es, incluso, la opción mayoritaria entre los votantes del PSOE.

Pedro Sánchez estuvo este miércoles en Bruselas abordando, junto a otros líderes de la Unión Europea, cómo debe producirse el aumento del gasto militar. La opción de que el dinero venga de otras partidas no sólo es la favorita de los españoles, sino también de los votantes del PSOE (52,8%), de los partidos de derechas, PP (86,4%) y Vox (un aplastante 94,4%).

Incluso es la opción favorita de los votantes de las formaciones nacionalistas que apoyan al Gobierno. Un 43% opina así, aunque en este sector hay un nivel de duda muy elevado y el 38% de los votantes asegura que no sabe de dónde habría que sacar el dinero.

A pesar de ello, el discurso de Moncloa sigue siendo el de que el aumento del gasto militar no irá en detrimento de cuestiones como los servicios públicos. Pero sus socios de izquierda no compran este discurso y temen que el aumento sí vaya en contra de partidas presupuestarias de carácter social.

Es por ello que el 38,9% de los votantes de Sumar y Podemos prefiere que el dinero provenga de más impuestos, aunque hay un 36,6% que aceptaría que viniera de otras partidas. Lo que ningún español parece querer, independientemente de su ideología, es que los fondos provengan de más deuda.

Al margen de las discrepancias en el cómo, sí que hay una rotunda coincidencia en el fondo. El 74,9% de los españoles está a favor de incrementar el gasto militar, como están haciendo otros países de la Unión Europea.

En esta cuestión se nota cierta división ideológica que responde a patrones tradicionales. La derecha siempre ha sido menos reacia a aumentar el gasto en defensa, mientras que la izquierda siempre ha adoptado posiciones menos militaristas. Sin embargo, la situación que está viviendo Europa está provocando que incluso los votantes de izquierdas estén sintiendo la necesidad de armarse.

Entre los votantes del PSOE, el apoyo a aumentar el gasto militar es del 79%. Y en el caso de los votantes de Sumar y Podemos se encuentre en el 50,5%. En cambio, el 48% de este espacio lo rechaza.

La dicotomía entre los votantes de Yolanda Díaz y de Ione Belarra empuja a ambas a mantener unos balances complejos, pero que a fin de cuentas están intentando. Por ejemplo, a nivel discursivo están siendo muy duras con las posiciones de Pedro Sánchez, pero la brecha no es tan grande como para romper la coalición o salirse del bloque de investidura.

También es mayoritaria (78,9%) la opinión de que el gasto debe producirse aunque no haya fondos europeos que lo costeen. Sánchez está abogando en Europa por soluciones mancomunadas, como las que se ofrecieron en la crisis del Covid-19, y los españoles consideran que, en caso de que no se logre, aun así el aumento del gasto se debería mantener.

Los únicos que creen que no debería pagarse con fondos de España son los partidos nacionalistas. El 59,1% de sus votantes opinan así. Sin embargo, hay un respaldo suficientemente amplio a la opción contraria: el 40,9% acepta aumentar el gasto aunque no haya una solución mancomunada.

Una de las principales estrategias que está siguiendo Sánchez para atraer a sus socios es la de ampliar el concepto de defensa. El presidente del Gobierno quiere que también se cuente la seguridad, no sólo la inversión en armamento, y es lo que defendió esta semana en Bruselas.

Considera Sánchez que, así, sus tesis son más fáciles de aceptar para los socios de izquierdas. Además, es por lo que abogan los países del sur de Europa, aquellos que se enfrentan a otras amenazas distintas a la guerra directa.

Este discurso parece funcionar entre los votantes de Sumar y de Podemos. El 55,3% responde que le parece bien computar como gasto en defensa otras cuestiones como las relacionadas con el cambio climático o el salvamento marítimo. También funciona, aunque muy levemente, entre los votantes de los partidos nacionalistas, que lo aceptan en un 39,8%.

El resto de los partidos y la sociedad española considera, en cambio, que no debería ser así y responde que le parece mal. Incluso un 62,1% de los votantes del PSOE cree que el Gobierno se equivoca al afrontarlo así.

Aunque con diferencias ideológicas, parece haber un consenso generalizado entre la sociedad española en la mayoría de asuntos relacionados con el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, hay una línea que genera mucha división entre los españoles y que también provoca curiosos compañeros de viaje: el mandar tropas a Ucrania.

El 45,8% de los encuestados está a favor de una coalición de voluntarios que lleve a tropas españolas a Ucrania. En contra está un 44,4% de los encuestados. Aunque gana el sí, las opiniones están completamente divididas.

Por partidos, los votantes de Sumar y Podemos y los votantes de Vox son los más reacios a que España participe en un ejercicio así. Aunque lo son por motivos diferentes. En el caso de las formaciones de Yolanda Díaz e Ione Belarra, un 45% lo rechaza, probablemente por su discurso antibelicista.

Aunque es la opción mayoritaria, no supera a la mitad. El único partido en el que hay una opinión clara es el de Santiago Abascal, con el 65% en contra de enviar tropas a Ucrania. En este caso, se debería a su alineamiento con las tesis de Donald Trump y su desmarque con las políticas de la Unión Europea.

El 51,9% de los encuestados considera que el PP debería dejar en minoría al PSOE si no consigue el apoyo de sus socios para que le respalden el concepto amplio de seguridad o para enviar tropas a Ucrania.

Esto último es muy relevante, porque si bien el Gobierno puede aumentar el gasto de espaldas al Parlamento, no puede enviar tropas sin el Congreso. En este asunto, sin embargo, también hay cierta división, ya que el 42,4% considera que el PP sí debería apoyar al PSOE.

Que las dos opciones tengan tantos apoyos se debe a una cuestión ideológica. Los votantes del PSOE, Sumar, Podemos y, en menor medida, de los partidos nacionalistas consideran que Alberto Núñez Feijóo debería rescatar a Sánchez. Los de PP y Vox, en cambio, se muestran molestos por la falta de intenciones por parte de Sánchez de buscar acuerdos y apuestan por castigarle.

En cualquiera de los casos, el 79,7% de los encuestados considera que este asunto debería pasar por el Congreso de los Diputados. Es una opinión transversal a todos los partidos, e incluso es la opción mayoritaria dentro del PSOE. Los votantes a la izquierda del PSOE también están a favor, en un 76,1%.

A pesar de ello, no es la intención de Pedro Sánchez. Aunque el Gobierno todavía no ha explicado cómo va a llevar a cabo el aumento del gasto militar, en la reunión con los grupos parlamentarios de la semana pasada todos coincidieron en que no tenía pensado ir a la Cámara Baja.

El Gobierno dice que no hace falta, pero en privado reconoce que es un asunto complicado porque tiene a sus socios en contra y no quiere depender excesivamente del PP. Y ahí resuena de nuevo que el 51,9% de los españoles considera que el PP debería dejar al PSOE en minoría si no consigue el apoyo de sus socios.