Díaz arremete contra Montero por bloquear el debate sobre la tributación del SMI: "Usar un veto es fracasar en su política"

El pulso en el seno del Gobierno entre las vicepresidentas Yolanda Díaz y María Jesús Montero a raíz de la decisión del Ministerio de Hacienda de que los receptores del salario mínimo tengan que pasar a tributar el IRPF sigue acentuándose. La ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Ejecutivo ha arremetido contra su socia por recurrir a "una especie de privilegio" para vetar que el Congreso no debata (y no tumbe) su proposición de ley para que el SMI siga exento.

Hacienda reconoció este miércoles que usará su derecho a veto para rechazar la postura de Díaz y así poder ingresar 2.000 millones de euros. Pese al movimiento de Montero -la primera vez que el Gobierno vetará una iniciativa salida del propio Ejecutivo-, desde Sumar se ha asegurado que se intentará levantar el bloqueo en la próxima reunión de la Mesa del Congreso juntando sus votos con los del PP.

"Lo que está haciendo la ministra de Hacienda es bloquear un debate en una Cámara en la que todas las fuerzas políticas piensan como Sumar, están de acuerdo con la posición que defiendo", ha subrayado la vicepresidenta segunda en una entrevista en El programa de AR de Telecinco. "Cuando alguien acude a un veto creo que ha fracasado en su propuesta política", ha incidido.

Díaz ha anunciado que Sumar va a levantar "democráticamente" ese veto para el Congreso pueda debatir si el SMI debe tributar IRPF o no. Aunque no ha cerrado la puerta a una solució de última hora con Montero, con quien tiene "muy buena relación". "Me gustaría que en el seno del Gobierno llegara antes, ha afirmado. "Yo negocio con todo el mundo. Esto es un poco extraño y me parece muy injusto que una ministra dice que se niega a negociar".

La ministra de Trabajo ha recordado cuál es su postura sobre el tema: "La justicia fiscal empieza por arriba y una renta salarial de 16.500 euros al año tiene que estar exenta de tributación. Son los que más tienen los que más deben de aportar. No entiendo por qué el PSOE que en España dice esto y de alguna manera se coloca fuera de la defensa de los trabajadores, pacta en el País Vasco con el PNV la exención de las rentas salariales al año en 19.000 euros. ¿Los trabajadores y trabajadoras vascos no son iguales al resto de españoles?".

